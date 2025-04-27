澳洲大選倒數 執政黨端健保政策吸引選民

澳洲工黨政府今天承諾，如果贏得5月3日的大選，將透過免費醫療諮詢熱線和遠距醫療服務，來加強澳洲的全民醫療保健系統；生活成本壓力是這次大選的關鍵議題。

路透社報導，中間偏左的工黨（Labor）傳統上認為，它對澳洲全民健保（Medicare）計畫的保護，是該黨與在野自由黨/國家黨聯盟（Liberal-National）最主要的區別；自由黨/國家黨聯盟自稱在經濟管理和邊境保護方面更勝一籌。

政府一直試圖讓醫療保險成為核心選舉議題，並於2月承諾為該計畫額外挹注85億澳元（54.3億美元），以因應民眾在「全額實報實銷」（bulk billing）會縮水的關切。全額實報實銷是一種付費方式，醫師向醫療保險收取服務費用，患者無需自掏腰包。

衛生部長巴特勒（Mark Butler）今天在澳洲廣播公司（Australian Broadcasting Corporation）電視上表示，新熱線將提供24小時醫務人員服務，「因應民眾需要立即就診的情況」。

巴特勒在聲明中補充說：「當您的家人生病或受傷時，1800MEDICARE將為您提供協助。這是由醫療保險支持的全天候健康諮詢熱線，和下班後全科醫生遠距醫療服務。」

聲明指出，這項措施的成本為2.04億澳元。

總理艾班尼斯（Anthony Albanese）預計今天將在新南威爾斯州（New South Wales）首府雪梨（Sydney）宣布這項政策。雪梨是澳洲人口最多的城市，也是澳洲選舉的關鍵戰場。

自由黨/國家黨聯盟領袖、艾班尼斯的主要政治對手達頓（Peter Dutton）承諾，如果他所屬的保守派5月 3日贏得大選，他將在醫療保險上投入90億澳元。

澳洲大選22日開始提前投票，民調顯示工黨以微弱優勢領先自由黨/國家黨聯盟。