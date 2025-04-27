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影/加拿大汽車衝撞人群釀死傷！10多人倒地畫面曝光

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
加拿大溫哥華26日晚間發生汽車衝撞人群事故，造成多人倒地，目前確切傷亡人數不明。圖／截自@VancityNews1在X的影音
加拿大溫哥華26日晚間發生汽車衝撞人群事故，造成多人倒地，目前確切傷亡人數不明。圖／截自@VancityNews1在X的影音

加拿大廣播公司（CBS）報導，加拿大溫哥華26日晚間發生汽車衝撞人群事故，一輛轎車衝進「拉普拉普節」（Lapu Lapu Day）慶祝活動封街管制區，造成多人倒地，具體傷亡人數尚不明朗。根據未經證實的社群影片，現場多人倒地無法動彈，肇事駕駛目前已被拘留，尚不清楚是否涉及蓄意恐怖攻擊。

這起事故發生在溫哥華東41大道（East 41st Avenue）與菲沙街（Fraser Street）交界處附近，晚間8時過後，一輛汽車朝著活動現場人群撞去，造成多人死亡及受傷。

從曝光畫面可見現場一片狼藉，加拿大電視公司新聞網（CTV News）報導，至少10多人倒地待援，大批急救人員趕赴現場施救。

溫哥華警方並未透露太多案件細節，僅表示肇事駕駛已被拘留。

拉普拉普節是慶祝菲律賓民族英雄拉普拉普的節日，目前包含加拿大和美國等海外的菲律賓裔城市都會在街頭舉辦這項慶典，以推廣菲律賓文化。

影片https://reurl.cc/VYYnRA

加拿大 多人 菲律賓

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