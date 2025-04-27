快訊

0050「開無雙」降費又分割…006208的正面回應？網嗆：不要只會拍影片情勒

中職／徐若熙5局退場葉總釋疑2考量 下次登板在這周

00919「整體結構穩固」本季配息會降嗎？存股哥猜：殖利率維持年化12％的水準

聽新聞
0:00 / 0:00

加國大選最後造勢 卡尼批對手無力對抗貿易戰

中央社／ 加拿大密西沙加市26日綜合外電報導
加拿大總理卡尼（Mark Carney）。 路透社
加拿大總理卡尼（Mark Carney）。 路透社

加拿大28日舉行聯邦大選，總理卡尼（Mark Carney）今天在激戰區多倫多附近最後造勢時，痛批保守黨對手缺乏在貿易戰中發揮領導作用的經驗和經濟頭腦。

法新社報導，卡尼領導的自由黨（Liberal Party）如果勝選，將成為加拿大政治史上最戲劇性的逆轉勝之一。

1月6日，時任總理的杜魯道（Justin Trudeau）宣布將在未來幾個月辭職。當天，他領導的自由黨在多數民調中落後保守黨（Conservative Party）20多個百分點，保守黨領袖博勵治（Pierre Poilievre）看來篤定成為下一任總理。

但接下來幾週，美國總統川普推出一系列嚴苛關稅政策，同時一再談到要將加拿大併入美國。

之後，憤怒的加拿大人在體育賽事中對美國國歌發出噓聲，並取消赴美的旅遊計畫。

3月14日，卡尼接替失去民心的杜魯道出任總理，並定調要正面對抗川普的威脅。

60歲的卡尼從未競選過公職，但曾領導加拿大和英國的中央銀行，他認為他的全球金融經驗，使他成為保護加拿大免受川普不穩定貿易政策影響的理想人選。

卡尼在競選活動的倒數第2天來到關鍵戰場安大略省（Ontario），並在多倫多（Toronto）附近一些在自由黨和保守黨之間搖擺不定的社區停留。

卡尼在多倫多以西的密西沙加市（Mississauga）的造勢會上表示：「川普總統的貿易戰名副其實地破壞了全球經濟，他也背叛了加拿大。」

他還說：「加拿大人已經走出那次背叛引發的驚嚇，但我們永遠不該忘記教訓。」他接著把矛頭指向博勵治，說博勵治欠缺在貿易戰中發揮領導作用的經驗和經濟頭腦。

「我們不需要混亂，我們需要冷靜。我們不需要憤怒，我們需要一個成年人。」

他將在溫莎市（Windsor）舉行造勢來結束這天的活動。溫莎市是加拿大的汽車業重鎮，但受到川普關稅的重擊。

保守黨 加拿大 川普

延伸閱讀

川普：美國船舶應可免費通過巴拿馬及蘇伊士運河

川普：不主動對陸降關稅 除非中國給予實質內容

川普玩笑恐變現實？美名嘴大酸「和法西斯調情」 轟共和黨別再護航

24小時結束俄烏戰？川普坦承誇大「我就是打個比方 只是開玩笑」

相關新聞

加國大選最後造勢 卡尼批對手無力對抗貿易戰

加拿大28日舉行聯邦大選，總理卡尼（Mark Carney）今天在激戰區多倫多附近最後造勢時，痛批保守黨對手缺乏在貿易戰...

伊朗商港大爆炸攀至14死750傷 總統下令調查

伊朗最大商業港口沙希德拉賈伊（Shahid Rajaee）發生大爆炸，引發熊熊火勢，目前已攀升至14人喪生750人受傷。...

影／伊朗港口爆炸增至14死750傷！橘色火焰沖天畫面曝 疑化學品釀禍

美國有線電視新聞網（CNN）報導，伊朗最大港口希德拉賈伊港（Shahid Rajaee）26日發生嚴重爆炸，根據伊朗官方...

影/加拿大汽車衝撞人群釀死傷！10多人倒地畫面曝光

加拿大廣播公司（CBS）報導，加拿大溫哥華26日晚間發生汽車衝撞人群事故，一輛轎車衝進「拉普拉普節」（Lapu Lapu...

伊朗港口爆炸至少8死750傷 火勢加劇恐蔓延

伊朗南部霍爾木茲甘省的希德拉賈伊港今天發生威力強大的爆炸，內政部長莫梅尼告訴國營電視台，目前至少有8人喪命、750人受傷...

伊朗港口爆炸 已知4死516傷

伊朗國營電視台廿六日報導，伊朗南部阿巴斯外的希德拉賈伊港同日發生大爆炸，已知造成四人喪生、至少五一六人受傷。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。