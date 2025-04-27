伊朗商港大爆炸攀至14死750傷 總統下令調查

伊朗最大商業港口沙希德拉賈伊（Shahid Rajaee）發生大爆炸，引發熊熊火勢，目前已攀升至14人喪生750人受傷。伊朗總統裴澤斯基安下令調查事件起因。

法新社報導，事發原因不明。事發的沙希德拉賈伊港位在伊朗南部霍爾木茲甘省（Hormozgan），靠近荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），也就是全球1/5石油運輸的必經之路。

伊朗國家電視台報導，窒息濃煙瀰漫這個距離霍爾木茲甘省首府阿巴斯（Bandar Abbas）23公里的區域，當地所有學校和辦公室都被勒令關閉，以便相關當局集中精力處理緊急事態。

內政部長莫梅尼（Eskandar Momeni）今天清晨在通訊軟體Telegram表示，目前為止這場爆炸已造成「14人死亡、750人受傷」。

昨天這起爆炸原因目前尚不清楚，但港口海關辦公室在國家電視台發布的聲明表示，有可能是一座危險化學品倉庫發生火災引起的。

國家電視台昨晚報導：「沙希德拉賈伊港的火勢加劇，火勢可能蔓延至其他地區和貨櫃。」

國家電視台記者說，在強風助長火勢下，滅火工作變得更困難。

沙希德拉賈伊港口位在首都德黑蘭（Tehran）以南1000多公里，根據伊朗通訊社（IRNA）報導，這是伊朗最先進的貨櫃港口。

伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）對爆炸事件的受害者表達哀悼與慰問，並補充說他「已下令調查情況和原因」。