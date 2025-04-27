哈瑪斯：願整批釋放人質 確保加薩停火5年
巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）談判代表與埃及斡旋人員進行談判，今天有官員說，哈瑪斯對1項釋放所有人質以及確保停火5年的協議，抱持開放態度。
法新社報導，哈瑪斯與以色列在加薩的戰爭打了18個月。哈瑪斯代表團在埃及開羅（Cairo）舉行談判的同時，加薩仍不寧靜，救援人員表示，以色列最新襲擊造成至少35人身亡。
以色列阻擋人道物資進入加薩已近8週，聯合國表示，當地糧食和醫療物資即將耗盡。
不願透露姓名的哈瑪斯官員告訴法新社說，哈瑪斯「準備好進行單一梯次的換囚行動，以及為期5年的停火協議」。
哈瑪斯隨後發表聲明說，代表團今晚已離開開羅。
哈瑪斯這個月稍早拒絕了以色列提出的方案，理由是方案「不完整」。全新的方案改呼籲以「全面性」協議來停止以哈自2023年10月爆發的這場戰爭。
據哈瑪斯高層官員說，先前拒絕的以色列提議包括停火45天，換取釋放10名仍在世的人質。
哈瑪斯對停戰協議向來有3大要求：結束戰爭、以色列全面撤出加薩走廊，以及大幅增加對加薩的人道援助。
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