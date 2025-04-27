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巴解組織增設副主席 謝赫獲任命料成阿巴斯接班人

中央社／ 雷馬拉26日綜合外電報導

巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmud Abbas）今天任命貼身幕僚謝赫（Hussein al-Sheikh）出任史上第1位巴勒斯坦解放組織（PLO）副主席，將他定位為潛在接班人。

綜合路透社和法新社報導，現年89歲的阿巴斯自前任阿拉法特（Yasser Arafat）2004年過世以來率領巴解組織至今，多年來一直抗拒進行內部變革，包括指派接班人。

1960年出生的謝赫，是巴解組織最大派系「法塔組織」（Fatah）的老將，廣被外界視為務實主義者，與以色列有十分緊密的關係。

他1970年代晚期至1980年代早期在以色列監獄待了10多年，並在這段期間學會希伯來文。

他2022年獲任命為巴解組織執行委員會秘書長兼談判部門負責人，由於這個職位敏感度高，足以顯示他與阿巴斯關係匪淺。

巴解組織今天發布聲明指出，該組織執行委員會批准阿巴斯的提名，通過謝赫出任副主席。

副主席的職位是本週在雷馬拉（Ramallah）舉行的大會才創立的。

而之所以要增設這個職位，一來是國際社會多年來持續施壓巴解組織改革，二來則是因為阿拉伯和西方強權預計，阿巴斯的巴勒斯坦自治政府（PA）在戰後加薩走廊（Gaza Strip）將發揮更大的統治角色。

巴解組織於1964年成立，有權代表巴勒斯坦人進行談判並簽署國際條約；巴勒斯坦自治政府則是負責統治巴勒斯坦部分地區。

巴解組織為一傘狀組織，涵蓋多個巴勒斯坦派系，但不包括目前正在加薩與以色列軍隊交戰的哈瑪斯（Hamas）和伊斯蘭聖戰組織（Islamic Jihad）。

以色列 加薩走廊 巴勒斯坦 職位

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