影／伊朗港口爆炸增至14死750傷！橘色火焰沖天畫面曝 疑化學品釀禍

美國有線電視新聞網（CNN）報導，伊朗最大港口希德拉賈伊港（Shahid Rajaee）26日發生嚴重爆炸，根據伊朗官方媒體引述內政部消息，目前已增至14人死亡、750人受傷及6人失蹤。伊朗政府表示，爆炸起因可能與化學儲存品有關。

目前當局尚未確定爆炸原因，伊朗政府發言人穆哈傑拉尼（Fatemeh Mohajerani）表示，還需要一點時間釐清起因，但初步調查發現，港口一角的貨櫃可能存放化學品並引發爆炸。她補充，強風增加撲火難度，「在完全滅火以前很難確定原因」。

由於空氣汙染程度「大幅惡化」，伊朗已宣布希德拉賈伊港進入緊急狀態，以保護市民安全。

梅爾通訊社（Mehr news agency）公布監視器畫面顯示，爆炸乎發生在港口的一處倉庫內。其他影片則可見直升機在爆炸引發的火場上方投放水源進行滅火。

CNN經地理定位確認的事發現場影片可見，爆炸引發大量灰色濃煙。根據印度NDTV報導畫面，其中一處可見橘色烈焰狂燒不止，滾滾濃煙直衝高空，場面驚人。