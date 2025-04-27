阿根廷護理聯合會肯定台醫護交流 籲接納台參與WHA
阿根廷護理聯合會25日攜手全國13省分會連署，公開表達支持台灣參與即將於5月召開的第78屆世界衛生大會（WHA），並呼籲世界衛生組織（WHO）允許台灣以觀察員身分參與國際會議。
阿根廷護理聯合會指出，台灣具備卓越醫療技術與公共衛生經驗，對全球醫療體系完善與即時防護具有積極貢獻。阿根廷護聯會理事長莫雷諾（Mg.Moreno）表示，台灣透過經驗分享與國際合作，不僅提升全球防疫能量，也為阿根廷護理人員提供寶貴的交流與學習機會。
成立於1965年的阿根廷護理聯合會（Federación Argentina de Enfermería，FAE），是南美共同市場護理委員會及泛美護理聯合會的創始成員之一，長期致力於推動護理教育與專業發展。
駐阿根廷代表謝妙宏說，感謝阿根廷護理聯合會連續多年聲援，並指出透過台灣國發會計畫，持續支持阿根廷醫護人員進修專業知識。今年阿根廷護理聯合會也將派成員赴台交流，未來將有助阿根廷醫護系統、遠距醫療及長照中心的發展與應用。
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