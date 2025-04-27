伊朗港口爆炸至少8死750傷 火勢加劇恐蔓延

中央社／ 德黑蘭26日綜合外電報導

伊朗南部霍爾木茲甘省的希德拉賈伊港今天發生威力強大的爆炸，內政部長莫梅尼告訴國營電視台，目前至少有8人喪命、750人受傷，爆炸造成的火勢持續延燒且可能蔓延。

莫梅尼（Eskandar Momeni）在爆炸災後現場告訴電視台：「這起事件導致8人喪生、750人受傷。來自其他城市和（首都）德黑蘭的救援團隊已出動…我們希望能在接下來幾個小時撲滅火勢。」

伊朗官媒報導，這場爆炸引發的大火已持續約10個小時，火勢不僅加劇，且可能進一步蔓延至其他地區和貨櫃。

希德拉賈伊港（Shahid Rajaee）是伊朗最大港口，位於霍爾木茲甘省（Hormozgan）首府阿巴斯（Bandar Abbas），該市所有學校、大學和辦公室被勒令明天關閉，以便相關當局集中精力處理緊急事態。

伊朗勞工新聞通訊社（ILNA）報導，有人認為爆炸起因在於港口貨櫃內的化學品存放不當。

然而，一名伊朗政府發言人表示，儘管化學品有可能造成這場爆炸，目前還無法確定真正肇因。

伊朗 爆炸 霍爾

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