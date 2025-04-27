美國伊朗稱第3輪核談判進展良好 技術團隊首與會

中央社／ 阿曼首都馬斯開特26日綜合外電報導

美國伊朗表示，今天舉行的最新一輪核談判進展良好，雙方同意下週再召開會談。今天的會議首有技術層級團隊參加，美伊希望達成有助緩解中東緊張局勢的協議。

法新社報導，一位不具名美國高階官員稱談判「正面且富有成效」；伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）則說，下週召開第4輪會談前，雙方將研究如何消弭兩國在一系列事項上的分歧。

美國與伊朗互為長期勁敵，近日與對方召開多年來最高層級官員會議，旨在達成協議，以減輕對伊朗制裁交換德黑蘭當局停止發展核武。不過伊朗一向否認追求發展核武。

前述美國官員透露，「還有很多工作要做，但在達成協議方面已取得進一步進展」，且下輪談判將在歐洲舉行。

阿拉奇稱今天的會談「嚴肅且有效率」。這次會議首次有技術層級團隊參加。

阿拉奇告訴伊朗國營電視台，雙方在重大議題及細節上均存分歧，但在下次會議舉行前，德黑蘭與華府將分別研究如何減少兩國歧見。

他還說：「我認為截至目前為止，我們的進展良好。我對談判進程及速度感到滿意。」

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