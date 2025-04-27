伊朗港口爆炸 已知4死516傷

伊朗國營電視台廿六日報導，伊朗南部阿巴斯外的希德拉賈伊港同日發生大爆炸，已知造成四人喪生、至少五一六人受傷。

美聯社報導，社群媒體影片顯示爆炸後黑煙滾滾。其他影片也顯示，距爆炸中心幾公里外的建築物玻璃破裂，足見爆炸威力猛烈。

伊朗政府發言人指稱，已確定放在該港口一隅，其中可能裝有化學品的貨櫃發生爆炸。但在火勢完全撲滅前，難以對爆炸原因下定論。美聯社報導稱，伊朗不時發生工業事故，尤其是其老舊的石油設施，部分原因在於伊朗遭美國等國際制裁而很難取得設施的零組件。

🇮🇷 A powerful explosion has rocked Shahid Rajaee port in Bandar Abbas, southern Iran.



Residents reported the blast shook the ground and was audible in nearby towns. The cause and any casualties remain unclear.



Hormozgan province’s crisis management chief said, "A strong… pic.twitter.com/2UwPy42aOZ — The Global Beacon (@globalbeaconn) 2025年4月26日

該港是伊朗主要的貨櫃運輸設施之一，每年處理約八千萬噸貨物。伊朗官媒引述該國海關資訊報導，事發地點在貨櫃區一個隸屬港口和海事組織的區域。鑒於爆炸地點距海關辦公大樓僅兩公里內，因此造成大樓屋頂受損、設備掉落與窗戶破裂，還有多名海關人員受傷。

伊朗第一副總統阿瑞夫在爆炸後與伊南的霍爾木茲甘省省長通話時，要求徹查事故確切肇因和損失程度，並加強該省全部港口和工業設施的安全措施。伊朗國家石油公司則聲明，這起事故與該公司的石油設施無關。

希德拉賈伊港位於伊朗首都德黑蘭東南方約一○五○公里處，荷莫茲海峽則是波斯灣的狹窄入口，全球達兩成的石油交易均途經該海峽。事發時，伊朗和美國廿六日正在中東國家阿曼舉行第三輪核談判。