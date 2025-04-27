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伊朗港口爆炸 已知4死516傷
伊朗國營電視台廿六日報導，伊朗南部阿巴斯外的希德拉賈伊港同日發生大爆炸，已知造成四人喪生、至少五一六人受傷。
美聯社報導，社群媒體影片顯示爆炸後黑煙滾滾。其他影片也顯示，距爆炸中心幾公里外的建築物玻璃破裂，足見爆炸威力猛烈。
伊朗政府發言人指稱，已確定放在該港口一隅，其中可能裝有化學品的貨櫃發生爆炸。但在火勢完全撲滅前，難以對爆炸原因下定論。美聯社報導稱，伊朗不時發生工業事故，尤其是其老舊的石油設施，部分原因在於伊朗遭美國等國際制裁而很難取得設施的零組件。
該港是伊朗主要的貨櫃運輸設施之一，每年處理約八千萬噸貨物。伊朗官媒引述該國海關資訊報導，事發地點在貨櫃區一個隸屬港口和海事組織的區域。鑒於爆炸地點距海關辦公大樓僅兩公里內，因此造成大樓屋頂受損、設備掉落與窗戶破裂，還有多名海關人員受傷。
伊朗第一副總統阿瑞夫在爆炸後與伊南的霍爾木茲甘省省長通話時，要求徹查事故確切肇因和損失程度，並加強該省全部港口和工業設施的安全措施。伊朗國家石油公司則聲明，這起事故與該公司的石油設施無關。
希德拉賈伊港位於伊朗首都德黑蘭東南方約一○五○公里處，荷莫茲海峽則是波斯灣的狹窄入口，全球達兩成的石油交易均途經該海峽。事發時，伊朗和美國廿六日正在中東國家阿曼舉行第三輪核談判。
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