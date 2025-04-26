影／巨大蘑菇雲衝天！伊朗南部港口爆炸「建築也遭毀」 超過500人受傷
衛報引述伊朗官方媒體消息報導，該國南部港口沙希德．拉賈伊（Shahid Rajaee）26日早上發生巨大爆炸，造成至少516人受傷。
根據報導與「X」流傳影像，一個巨大的蘑菇雲騰空而起，爆炸的威力據報摧毀了附近一棟建築物，並且震碎了窗戶。受傷民眾躺在路邊，當地醫院則忙於收治湧入的數百名爆炸中受傷患者。
沙希德．拉賈伊港位於南部城市班達爾．阿巴斯（Bandar Abbas），爆炸原因還不得而知，該省危機管理部門的主管表示，該機構正在努力調查。
一位當地危機管理官員告訴官媒，港口內數個貨櫃發生爆炸，但沒有提及引發爆炸的原因。官媒同時引述安全官員說法指出，「任何有關爆炸原因的猜測都毫無價值」。
沙希德．拉賈伊港是伊朗的大型貨櫃設施，每年處理8000萬噸貨物，也處理燃料油輪和煉油廠。爆炸發生時，伊朗和美國在阿曼會晤，進行第三輪核子談判，旨在就伊朗核計畫達成協議。
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