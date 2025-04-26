影／巨大蘑菇雲衝天！伊朗南部港口爆炸「建築也遭毀」 超過500人受傷

衛報引述伊朗官方媒體消息報導，該國南部港口沙希德．拉賈伊（Shahid Rajaee）26日早上發生巨大爆炸，造成至少516人受傷。

根據報導與「X」流傳影像，一個巨大的蘑菇雲騰空而起，爆炸的威力據報摧毀了附近一棟建築物，並且震碎了窗戶。受傷民眾躺在路邊，當地醫院則忙於收治湧入的數百名爆炸中受傷患者。

🇮🇷 A powerful explosion has rocked Shahid Rajaee port in Bandar Abbas, southern Iran.



Residents reported the blast shook the ground and was audible in nearby towns. The cause and any casualties remain unclear.



Hormozgan province’s crisis management chief said, "A strong… pic.twitter.com/2UwPy42aOZ — The Global Beacon (@globalbeaconn) 2025年4月26日

沙希德．拉賈伊港位於南部城市班達爾．阿巴斯（Bandar Abbas），爆炸原因還不得而知，該省危機管理部門的主管表示，該機構正在努力調查。

一位當地危機管理官員告訴官媒，港口內數個貨櫃發生爆炸，但沒有提及引發爆炸的原因。官媒同時引述安全官員說法指出，「任何有關爆炸原因的猜測都毫無價值」。

沙希德．拉賈伊港是伊朗的大型貨櫃設施，每年處理8000萬噸貨物，也處理燃料油輪和煉油廠。爆炸發生時，伊朗和美國在阿曼會晤，進行第三輪核子談判，旨在就伊朗核計畫達成協議。