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克什米爾恐攻釀26死 印巴關係緊張衝擊經濟

中央社／ 孟買26日綜合外電報導
印度和巴基斯坦因克什米爾槍擊案而關係迅速惡化，正開始對兩國經濟帶來不大卻麻煩的後果。圖為民眾為克什米爾恐攻犧牲者送葬。圖／歐新社
印度和巴基斯坦因克什米爾槍擊案而關係迅速惡化，正開始對兩國經濟帶來不大卻麻煩的後果。圖為民眾為克什米爾恐攻犧牲者送葬。圖／歐新社

印度巴基斯坦因克什米爾槍擊案而關係迅速惡化，正開始對兩國經濟帶來不大卻麻煩的後果。

法新社報導，印度控制的克什米爾（Kashmir）22日發生武裝分子殺害26名平民，是當地25年來最嚴重平民遇襲事件。印度除指控巴基斯坦人涉案，還抨擊巴基斯坦支持「跨境恐怖主義」，並祭出一系列外交反制措施，但大多是象徵性質。

巴基斯坦則否認印度的指控，並在24日除了採取以牙還牙措施，還加碼報復，停止與印度的貿易且對印度航空公司關閉領空。

專家表示，雙方的報復動作雖然不會帶來立即或深遠的衝擊，但很可能將造成印度人搭機旅行時間更長、費用更高，巴基斯坦也會被迫增加從其他國家進口藥品。

分析家也說，巴基斯坦停止與印度的貿易，不太可能產生重大影響，因為兩國間幾十年來經常出現外交緊張，造成彼此經濟關係並不緊密。

去年4月到今年1月期間，印度對巴基斯坦的貨物出口額不到4億5000萬美元，僅占其出口總額的微小部分；主要出口品為藥品和糖，金額分別為1億1000萬餘美元和8500萬餘美元。

而根據印度智庫「全球貿易研究倡議」（GlobalTrade Research Initiative）創辦人斯里瓦斯塔瓦（AjaySrivastava）在1份簡報中的說法，印度「從巴基斯坦進口的規模微不足道，只有42萬美元，且僅限無花果、羅勒和迷迭香等小眾品項」。

印度 巴基斯坦

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