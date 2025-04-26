「黛薇夫人」親曝解散政治團體原因 不角逐日本國會議員

時常在日本綜藝節目露面的「黛薇夫人」原本有意投入今年夏天舉行的參議院選舉，不過她昨天宣布已決定解散今年稍早成立，且由她本人擔任共同代表（黨主席）的政治團體。

今年85歲的黛薇．蘇卡諾（Dewi Soekarno）在日本東京出生，原名根本七保子，19歲結識訪問日本的印尼第1任總統蘇卡諾，22歲成為蘇卡諾的第4任妻子，丈夫病逝獄中後，黛薇一度移居國外，後來返回日本定居，現以「黛薇夫人」的暱稱活躍於日本社交圈、綜藝圈。

日本放送協會（NHK）報導，「黛薇夫人」今年2月宣布新成立名為「12和平黨」的政治團體，主打愛護貓狗等動物保護政策，並透露歸化日本籍之後有意角逐參議員。

不過，她昨天透過「12和平黨」的官網宣布「4月20日已經解散」。

這個政治團體的相關人士表示，近期會啟動正式解散手續，包含黛薇夫人在內，這個政治團體不會推出候選人投入今夏的參議院選舉。

黛薇夫人在「12和平黨」官網釋出的影片中提到解散原因，包含團體的選舉對策委員長藤川晉之助上月過世，以及她本人尚未取得日本國籍等因素，因此「很遺憾地，不得不暫停活動，未來仍會把貓狗等所有動物的愛護活動，當作終生課題持續推動下去」。