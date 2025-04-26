不是玩笑？川普喊變成第51州 加拿大竟出現「反美友中」聲浪

美國總統川普（Donald Trump）稱，想讓加拿大變成美國第51州的想法是認真的。加拿大人開始嚴肅對待川普的言論，民調顯示加拿大人認為加美關係宛如加俄關係一樣糟糕，也有更多人認為渥太華應該改善與北京的關係。

川普接受「時代雜誌」訪問時回顧了其第二任期的頭100天。當被問起他提及收購格陵蘭、控制巴拿馬運河以及吞併加拿大的言論是否為「戲謔」之言，川普說：「我沒在開玩笑」。他再度重申「加拿大應該成為美國的第51州」。

正因為川普咄咄逼人的威脅論，徹底顛覆了長久以來堅固的加美關係。

加拿大萊傑市場公司（Leger Marketing）訪問1,603人後的最新調查顯示，只有16%的加拿大人認為加拿大與美國關係良好，認為加拿大和俄國關係良好的比例為15%，卻有36%的加拿大人認為渥太華與北京關係良好，而認為加拿大與墨西哥、歐盟和英國關係良好的比例則高於75%。

加拿大研究協會（Association for Canadian Studies）主席傑德瓦布（Jack Jedwab）對調查結果感到震驚。「加拿大人看待美國的評價竟然和俄國一樣糟，而加中關係比加美關係還好，這種情況真令人難以置信。」

另一項由納諾斯研究公司（Nanos Research）所做的民調也顯示，越來越多加拿大人支持渥太華應該與北京進一步發展經貿關係。

該調查發現，約五分之二的受訪加拿大人認為加拿大應維持目前與中國貿易關係的水平，但有31%認為加拿大應該擴大與中國的貿易關係，而同一機構在2023年6月的調查顯示，認為應與中國擴大貿易關係的比例僅為7%，2022年11月這一比例僅為5%。

自2018年底加拿大應美國要求而拘捕中國華為公司當時的財務長孟晚舟之後，中國隨即以間諜罪逮捕兩名加拿大公民 - 康明凱（Michael Kovrig）和史佩弗（Michael Spavor），自此加中關係深度凍結。過去幾年，加拿大的對華政策也一路緊隨美國腳步，卻沒想到川普的政策改變了加拿大輿論風向球，如今出現「反美友中」的聲浪。

中國駐加拿大大使王鏑日前拋出橄欖枝，表達北京願與加拿大建立夥伴關係，共同抵制美國的「霸凌」。他稱，中國和加拿大似乎是唯一對美國徵收「不合理關稅採取具體和真正反制措施」的國家，相信加中兩國可以聯合其他國家「阻止華盛頓破壞全球規則」。

加拿大即將於4月28日舉行聯邦大選，外交問題成為選舉熱門焦點，兩大黨領導人-自由黨魁卡尼（Mark Carney）和保守黨黨魁博勵治（Pierre Poilievre）都將自己塑造成是最能與川普政府打交道、最能捍衛加拿大利益的人。

當談論到對中政策時，卡尼在4月17日的黨魁辯論會上，直指中國是「加拿大最大的安全威脅」。博勵治則曾多次批評北京是破壞世界秩序的獨裁政權，承諾「維持對中國戰略進口產品徵收關稅，以保護國家安全和加拿大工人」。

加拿大前駐中大使趙樸（Guy Saint-Jacques）則稱，世界局勢改變了，加拿大需要重新評估對美、對中關係，但「要保持警覺、清晰劃定自己的紅線」。