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票價恐漲8%…恐攻案巴基斯坦關閉領空 印度到歐美多飛逾2小時

中央社／ 新德里26日專電
印度控制的克什米爾22日發生至少26死的恐攻，讓印度、巴基斯坦間的緊張局勢升級，巴基斯坦祭出禁飛措施後，印度人未來前往歐洲、北美等地時，搭機將需繞道多飛2個小時以上，票價也可能上漲至少8%。圖為印度的靛藍航空（IndiGo）飛機。圖／中央社
印度控制的克什米爾22日發生至少26死的恐攻，讓印度、巴基斯坦間的緊張局勢升級，巴基斯坦祭出禁飛措施後，印度人未來前往歐洲、北美等地時，搭機將需繞道多飛2個小時以上，票價也可能上漲至少8%。圖為印度的靛藍航空（IndiGo）飛機。圖／中央社

印度控制的克什米爾22日發生至少26死的恐攻，印度、巴基斯坦緊張局勢升級，在巴基斯坦祭出禁飛措施後，印度人未來前往歐洲、北美等地，搭機需繞道多飛2個小時以上，票價也可能上漲至少8%。

度假勝地「小瑞士」巴哈甘（Pahalgam）位於印度控制的克什米爾（Kashmir）地區，當地22日下午發生恐怖攻擊事件，南亞最大、最活躍的其中一支伊斯蘭恐怖組織「虔誠軍」（Lashkar-e-Taiba, LeT）旗下的「抵抗陣線」（The Resistance Front）已宣稱犯下此案。

印度安全單位23日對外宣布調查進度，稱有3名犯嫌已確定是巴基斯坦人，讓原本就不佳的兩國關係更加緊張。

印度決定停止供水、關閉邊境、取消給巴基斯坦人的簽證、要印度境內巴基斯坦人限期離境等。巴基斯坦則同樣以關閉邊界、取消印度人簽證，並對印度擁有或營運的航空業者關閉領空等方式反制。

今日印度（India Today）報導，因為巴基斯坦對印度關閉領空，勢必擾亂由印度出發的國際航班，受影響最大的將是從印度北部出發的歐美航線，印度航空（Air India）、靛藍航空（IndiGo）已經確認部分國際航班受影響，例如德里飛往北美、歐洲、中東的航班，現在必須經阿拉伯海繞道飛行。

印度報業托拉斯（Press Trust of India, PTI）指出，一名不具名的資深機師表示，印度的各家航空公司若在這樣的情況下飛往北美、歐洲，飛行時間將增加2小時到2.5小時不等。

一名航空公司高層表示，由於巴基斯坦關閉領空，航空公司能選擇的航線減少，且飛行的距離會越拉越長，從德里（Delhi）、阿姆利則（Amritsar）、齋浦爾（Jaipur）、勒克瑙（Lucknow）、瓦拉納西（Varanasi）等地出發的航班會直接受到影響。

一名旅遊業高層告訴今日印度，若巴基斯坦持續關閉領空，航線不得不延長，飛機的燃料消耗就會增加，航空公司的營運成本就會增加，機票的票價預估未來幾天就會上漲，幅度可能在8%到12%，若這種情況持續下去，票價還會進一步上漲。

印度航空聲明指出，飛往北美、歐洲、中東的航班將改變航線，這次空域關閉的情況是無法事先預知的，也非其能控制的，「對旅客造成的不便，我們深感抱歉。我們再次重申，印度航空始終會將乘客和機組人員的安全放在第一位」。

靛藍航空坦承部分航班中斷，但對乘客承諾，團隊正盡最大努力因應。該公司在社群X上說：「我們明白這可能會帶來不便，我們的團隊正盡最大努力，協助您盡快抵達目的地。」

印度 國際航班 巴基斯坦 票價 航空公司

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