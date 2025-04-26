「最強大武器」北韓新型驅逐艦下水 金正恩攜愛女現身

北韓國營媒體今天報導，北韓在領導人金正恩出席的下水儀式中，公開展示一艘新型戰艦，聲稱這是一艘配備「最強大武器」的驅逐艦。

法新社報導，金正恩一個月前才視察搭載人工智慧（AI）技術的新型自殺式與偵察無人機測試，令外界更加擔憂北韓與俄羅斯日益加深軍事合作。

根據北韓中央通信社（KCNA）報導，這艘軍艦是以已故的北韓抗日戰士崔賢（Choe Hyon）名字命名，這是一艘5000噸級的驅逐艦，花費超過一年時間建造。

從規模來看，專家認為這艘軍艦可搭載艦對地與艦對空飛彈，專門觀察北韓動向的「北韓新聞」（NK News）報導，這艘軍艦「可能配備短程戰術核子飛彈」。

根據北韓中央通信社報導，金正恩說，北韓海軍現在可以作為「國防核心軍種之一，以及核子戰爭嚇阻力量的一環」，又說這艘軍艦「將在明年初投入運作」。

他也指控美國透過與南韓的聯合軍事演習，「進行模擬對北韓發動核子攻擊的侵略性演習」。

報導還說，在昨天於北韓西岸南浦造船廠（Nampho Dockyard）舉行的下水儀式中，這艘軍艦「榮幸地接受金正恩首次檢閱」。

北韓國營媒體發布的影像顯示，金正恩偕同女兒金朱愛（Kim Ju Ae）現身，在新型戰艦前受到身穿白色制服的海軍人員熱烈歡迎，地面撒滿了五彩碎紙。