謠傳日本將有地震影響香港航班 日政府發文闢謠

網路流傳日本今年夏天將發生地震與大海嘯，流言甚至影響香港飛日本航班，有航空公司減少與日本的定期航班。日本內閣府防災官X發文表示，「以現有的科學知識，尚難以預測地震發生的特定時間與地點」。

產經新聞、朝日新聞報導，香港的大灣區航空宣布，從5月13日至10月25日，將減少香港飛仙台航線班次，從每週4班往返減為3班，香港飛德島班次從每週3班減為2班，原因是有日本漫畫「預言」日本今年7月將發生大地震，正在香港流傳，導致旅客人數減少。

大灣區航空日本支社長伊藤弘輝表示，「2月的春季航班預定量比預期減少3成左右，調查發現，很多香港人相信了這個『預言』。預計到7月時，訂票數量將進一步下滑，考慮到必須維持航線，提前決定減班」。

大灣區航空透露，仙台線在2月下旬左右開始出現訂票下滑，原本預期3月下旬至4月因為日本的賞櫻季和復活節假期，應該會出現成長，但訂票狀況卻不如預期。「本來預計有8成滿座，實際上只有4成。」德島線也受到流言影響。

不過，大灣區航空表示，成田航線與關西航線目前沒有減班計畫。其他有類似航線的日本航空、全日空，以及香港的國泰航空等，目前也未受到太大影響。

根據香港媒體報導，傳聞起源是漫畫家龍樹諒的作品「我所看見的未來完全版」預言「日本在2025年7月會發生真正的大災難」。此書曾因疑似預言311東日本大地震而爆紅。據稱香港也有知名風水師表示，「日本在6至8月發生地震的風險將上升」。

此外，由於日本政府的工作小組會議3月公布最新的估計指出，若發生規模9的南海海槽特大地震，罹難者恐達29萬8000人。中國駐日大使館也在4月14日呼籲在日中國人加強防災，助長了各種揣測。

德島縣知事後藤田正純17日在記者會表示，曾和大灣區航空執行長吳秀蘭在東京會面，了解香港當地狀況。他表示，「災害可能發生在任何地方，重要的是我們要讓外界知道，若是災害發生，日本不僅能妥善保護國民，也能妥善保護觀光客」。

宮城縣知事村井嘉浩23日在記者會表示，「以極為缺乏科學根據的內容在社群媒體擴散謠言，進而影響觀光，這是非常嚴重的問題。我想要呼籲，住在日本的人並沒有逃到海外避難，大家可以放心前來」。

日本氣象廳在官網表示，「一般而言，能夠明確預知地震發生時間與地點的資訊，皆可視為謠言」。

內閣府防災X帳號也在24日發文，「由於以現有的科學知識，尚難以預測地震發生的特定時間與地點，因此請大家平時就做好防災準備，例如確認避難場所與避難路線、固定家具等。此外，一但感受到搖晃，或是發布了海嘯警報，請務必立即避難」。

根據日本政府觀光局（JNTO）在中國、香港及台灣的辦公室回報，目前當地都有「日本即將發生地震」的傳聞，「聽說部分地區有取消前往日本旅遊的情況，目前正在收集相關資訊」。

日本大學災害情報學教授中森廣道表示，他詢問指導的6名中國留學生發現，所有人都聽過或在網路看過「日本7月5日會發生地震」的傳聞。

他表示，「這類傳聞在社群媒體或口耳相傳常會出現，（由於日本常發生地震），人們心中有潛在的不安情緒，可能是流言擴散的背後原因。」

至於流言起源，他表示很難精準回溯，但是根據過去調查類似流言擴散的經驗，「往往是流言先傳開，才會有人追加說『某某知名預言家，或某某占卜師也說過同樣的話』，進而讓流言更加擴散」。

中森強調，「社群媒體可以輕易把訊息傳播給不特定多數人，特別容易傳播流言，必須迅速加以闢謠」。