6.3強震侵襲厄瓜多 至少20人受傷多棟建物毀損

中央社／ 基多25日綜合外電報導

南美洲國家厄瓜多今天遭規模6.3強震侵襲，至少造成20人受傷和艾斯美拉達斯市（Esmeraldas）多棟建物毀損，部分石油設施一度關閉。

路透社報導，歐洲地中海地震中心（EMSC）指出，這起發生在厄瓜多海岸附近的地震深度為23公里。厄瓜多當局已排除發布海嘯警報。

厄瓜多政府表示，有135個家庭受到地震影響，20人受傷，多棟公共建物和私人住宅受損，部分地區一度停電。

厄瓜多總統諾波亞（Daniel Noboa）在社群媒體平台X發文指出，政府將建立避難所，提供人道援助物資並「為人民提供一切所需的援助」。

國營「厄瓜多石油公司」（Petroecuador）表示，作為地震後預防措施，曾暫停艾斯美拉達斯煉油廠和輸油管作業，但未詳述地震造成的影響。

厄瓜多 地震 建物

延伸閱讀

厄瓜多規模6.3強震！商家招牌被震垮 建築二樓整堵牆掉街上

土耳其近海強震撼動伊斯坦堡 逾百人從高處躍下受傷

土耳其6.2強震！美女主播「緊抓桌子」畫面瘋傳 身分曝光獲全網讚

大陸桌協高層地震！劉國梁突然卸任 馬龍有新身分

相關新聞

美艦23日穿越台海 川普第2任第2次

美國新聞周刊廿四日報導，美國海軍驅逐艦勞倫斯號廿三日穿越台海，是已知川普第二任以來美艦再次通過台海。該報導稱，這是美中在...

金正恩執政興建的第一個住宅區 北韓53層「銀河塔」居民擔心大樓會垮

自由亞洲電台（RFA）韓語版24日引述來自北韓內部消息報導，平壤未來科學家大街一棟53層公寓大樓的居民據報擔心大樓可能倒...

莫斯科巨大爆炸「烈火吞噬轎車」 俄軍總參謀部高階將領被炸死

莫斯科附近一輛停放的汽車今天遭爆炸裝置炸穿，造成俄羅斯一名高階將領喪生。負責重大犯罪調查工作的調查委員會（Investi...

厄瓜多規模6.3強震！商家招牌被震垮 建築二樓整堵牆掉街上

路透報導， 歐洲與地中海地震中心（EMSC）25日表示，厄瓜多海岸附近發生了規模6.3的地震，地震深度為23公里。

喀什米爾恐攻釀摩擦 印度、巴基斯坦邊境開火互嗆

印度控制的喀什米爾22日發生恐攻，至少奪走26條人命，印度情報顯示，犯嫌為巴基斯坦恐怖分子，發生摩擦後，印度、巴基斯坦邊...

英國泰特現代美術館25週年：倫敦在全球文化地位的提升

位於倫敦泰晤士河畔的泰特現代美術館（Tate Modern），是舉世知名的當代藝術聖地，而今年2025年，恰是泰特現代美術館現址開幕的25週年。美術館建築本身是一座廢棄的發電站，矗立在倫敦市中心，在2000年5月11日由英國女王伊麗莎白二世揭幕——儘管當時女王對館內展出的藝術品有些不知所措。今年5月9日至12日期間，泰特也將舉行一系列從白天到黑夜的慶祝活動，帶領觀眾見證泰特對於界限、對於藝術、對於看待世界眼光的突破。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。