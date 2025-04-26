美艦23日穿越台海 川普第2任第2次

美國新聞周刊廿四日報導，美國海軍驅逐艦勞倫斯號廿三日穿越台海，是已知川普第二任以來美艦再次通過台海。該報導稱，這是美中在地緣政治及貿易議題上緊張之際，川普政府微妙的武力展示。

美國印太司令部發言人以電郵對新聞周刊說，當地時間廿三日勃克級飛彈驅逐艦勞倫斯號例行性通過台海，行經水域符合國際法的航行飛越自由適用範圍。

該發言人還說，「這艘軍艦在（台灣）海峽行經的水道，不在任何沿海國領海範圍內；該艦穿越台海，展現美國對維護所有國家航行自由原則的承諾」。

該司令部並強調，國際社會在台海的航行權利和自由不應受限。美國反對任何牴觸航行飛越自由，以及其他合法使用海空自由的主權或管轄權主張」。

這是二月初美國海軍驅逐艦強生號及測量船鮑迪奇號航經台海後的首次。

共軍東部戰區在廿四日發布的聲明中指稱，廿三日勞倫斯號通過台海，共軍組織海空兵力全程跟監警戒。另據航班追蹤應用程式Flightradar24的紀錄，勞倫斯號通過台海時，一架從關島安德森空軍基地起飛的美國海軍ＭＱ-４Ｃ人魚海神偵察無人機在台海南邊徘徊。