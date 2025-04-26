聽新聞
0:00 / 0:00

美艦23日穿越台海 川普第2任第2次

聯合報／ 國際中心／綜合報導

美國新聞周刊廿四日報導，美國海軍驅逐艦勞倫斯號廿三日穿越台海，是已知川普第二任以來美艦再次通過台海。該報導稱，這是美中在地緣政治及貿易議題上緊張之際，川普政府微妙的武力展示。

美國印太司令部發言人以電郵對新聞周刊說，當地時間廿三日勃克級飛彈驅逐艦勞倫斯號例行性通過台海，行經水域符合國際法的航行飛越自由適用範圍。

該發言人還說，「這艘軍艦在（台灣）海峽行經的水道，不在任何沿海國領海範圍內；該艦穿越台海，展現美國對維護所有國家航行自由原則的承諾」。

該司令部並強調，國際社會在台海的航行權利和自由不應受限。美國反對任何牴觸航行飛越自由，以及其他合法使用海空自由的主權或管轄權主張」。

這是二月初美國海軍驅逐艦強生號及測量船鮑迪奇號航經台海後的首次。

共軍東部戰區在廿四日發布的聲明中指稱，廿三日勞倫斯號通過台海，共軍組織海空兵力全程跟監警戒。另據航班追蹤應用程式Flightradar24的紀錄，勞倫斯號通過台海時，一架從關島安德森空軍基地起飛的美國海軍ＭＱ-４Ｃ人魚海神偵察無人機在台海南邊徘徊。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

延伸閱讀

俄烏戰爭很快達成和平？川普：俄國將持續掌控克里米亞

川普要求選民登記時提供公民身分證明 聯邦法官擋下

「習近平致電非示弱」 川普上任百日專訪：貿易協議3、4周內完成

強硬面對關稅！川普態度軟化反洩1訊號 外媒分析：習近平賭美會讓步

相關新聞

美艦23日穿越台海 川普第2任第2次

美國新聞周刊廿四日報導，美國海軍驅逐艦勞倫斯號廿三日穿越台海，是已知川普第二任以來美艦再次通過台海。該報導稱，這是美中在...

金正恩執政興建的第一個住宅區 北韓53層「銀河塔」居民擔心大樓會垮

自由亞洲電台（RFA）韓語版24日引述來自北韓內部消息報導，平壤未來科學家大街一棟53層公寓大樓的居民據報擔心大樓可能倒...

莫斯科巨大爆炸「烈火吞噬轎車」 俄軍總參謀部高階將領被炸死

莫斯科附近一輛停放的汽車今天遭爆炸裝置炸穿，造成俄羅斯一名高階將領喪生。負責重大犯罪調查工作的調查委員會（Investi...

厄瓜多規模6.3強震！商家招牌被震垮 建築二樓整堵牆掉街上

路透報導， 歐洲與地中海地震中心（EMSC）25日表示，厄瓜多海岸附近發生了規模6.3的地震，地震深度為23公里。

喀什米爾恐攻釀摩擦 印度、巴基斯坦邊境開火互嗆

印度控制的喀什米爾22日發生恐攻，至少奪走26條人命，印度情報顯示，犯嫌為巴基斯坦恐怖分子，發生摩擦後，印度、巴基斯坦邊...

英國泰特現代美術館25週年：倫敦在全球文化地位的提升

位於倫敦泰晤士河畔的泰特現代美術館（Tate Modern），是舉世知名的當代藝術聖地，而今年2025年，恰是泰特現代美術館現址開幕的25週年。美術館建築本身是一座廢棄的發電站，矗立在倫敦市中心，在2000年5月11日由英國女王伊麗莎白二世揭幕——儘管當時女王對館內展出的藝術品有些不知所措。今年5月9日至12日期間，泰特也將舉行一系列從白天到黑夜的慶祝活動，帶領觀眾見證泰特對於界限、對於藝術、對於看待世界眼光的突破。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。