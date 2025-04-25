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喀什米爾恐攻後印巴關係緊張 聯合國籲最大克制

中央社／ 新德里24日綜合外電報導

印度控制的喀什米爾地區22日發生傷亡慘重恐怖攻擊，印方指控巴基斯坦人涉案，引發印度和巴基斯坦採取以牙還牙外交報復。聯合國今天敦促皆擁有核武的兩國表現「最大克制」。

法新社報導，喀什米爾熱門觀光城鎮巴哈甘（Pahalgam）本週發生武裝分子殺害26名平民，是喀什米爾25年來最嚴重平民遇襲事件。印度警方指稱3名在逃的武裝分子有2人是巴基斯坦人。

其後印度指控巴基斯坦支持「跨境恐怖主義」，兩國關係並跌到數年來最低點。在穆斯林占多數的喀什米爾，印巴皆聲稱擁有主權

聯合國（UN）發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）今天在紐約告訴媒體記者：「我們強烈呼籲兩國政府...採取最大克制，並確保我們至今所見情勢與發展不會進一步惡化。」

他還表示：「我們相信，巴基斯坦和印度之間的任何問題，都能夠也應該透過彼此充分交涉來和平解決。」

巴基斯坦否認與這起攻擊事件有任何牽連，並稱這樣的連結是「無理取鬧」，也矢言會對印度的任何行動做出回應。

印度總理莫迪（Narendra Modi）今天則矢言追捕在逃槍手。印度的空軍和海軍今天並雙雙舉行軍事演習。

1947年印巴分治後，喀什米爾一直遭到兩國瓜分，兩國都只統治部分地區，卻聲稱擁有整個喀什米爾的主權。

印度控制的喀什米爾地區自1989年以來一直有反印度團體發動叛亂，要求獨立或與巴基斯坦合併。

主權 印度 巴基斯坦 聯合國

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