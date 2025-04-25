快訊

美中貿易談判進行中？川普脫口「今早已開會」 陸外交部再打臉

台62線車禍！小貨車疑自撞翻覆摔爛 司機下半身粉碎性骨折

「一生清白」樁腳揭1點批汙辱 黃呂錦茹嘆早預料逃不過綠追殺

聽新聞
0:00 / 0:00

喀什米爾恐攻釀摩擦 印度、巴基斯坦邊境開火互嗆

中央社／ 新德里25日專電
巴基斯坦軍隊24日晚間在實質控制線徹夜開火示威，印度也回擊予以回應，但目前暫無傷亡傳出。 歐新社資料照
巴基斯坦軍隊24日晚間在實質控制線徹夜開火示威，印度也回擊予以回應，但目前暫無傷亡傳出。 歐新社資料照

印度控制的喀什米爾22日發生恐攻，至少奪走26條人命，印度情報顯示，犯嫌為巴基斯坦恐怖分子，發生摩擦後，印度、巴基斯坦邊境開火互嗆，目前暫無傷亡傳出。

印度多家媒體今天引述消息來源指出，巴基斯坦軍隊24日晚間在實質控制線徹夜開火示威，印度也回擊予以回應，但目前暫無傷亡傳出。

印度斯坦時報（Hindustan Times）報導，印度陸軍參謀長德威維迪（Upendra Dwivedi）今天前往局勢緊張的斯利那加（Srinagar）、烏丹普爾（Udhampur）視察，但昨天深夜，巴基斯坦的軍隊在實質控制線上的查摩（Jammu）、喀什米爾（Kashmir）等地開火。

印度軍方消息來源向新德里電視台（NDTV）透露，巴基斯坦軍隊在邊境控制線部分地區用小型武器開火，印度安全部隊對這些射擊也做出了「有效回應」，並稱沒有任何人員傷亡。

今日印度（India Today）提到，印度收到巴基斯坦恐怖分子藏匿的情報後，安全部隊今天展開搜索，並因此與恐怖分子爆發槍戰，消息來源表示，有1名在逃的巴基斯坦恐怖分子受傷，兩名印度維安人員也負傷。

印度控制的喀什米爾地區中，被稱為「小瑞士」的度假勝地巴哈甘（Pahalgam）22日下午發生恐怖攻擊事件，南亞最大、最活躍的其中一支伊斯蘭恐怖組織「虔誠軍」（Lashkar-e-Taiba, LeT）旗下的「抵抗陣線」（The Resistance Front）已宣稱犯下此案，印度安全單位23日公布其中3名參與恐攻者的照片、素描畫像，並稱3名男性犯嫌皆為巴基斯坦人。

這起恐攻造成至少26人喪命、數十人受傷，被認為是當地近年最嚴重的攻擊事件之一，印度當局為此指控巴基斯坦支持跨境恐攻、降低兩國關係，因此研擬相關反制，印度總理莫迪（Narendra Modi）因而提前結束在沙烏地阿拉伯的訪問，返回印度主持內閣安全委員會（Cabinet Committee on Security, CCS）的會議。

會議中做出包括立即暫停執行印度與巴基斯坦共享水資源的「印度河水資源條約」（Indus WaterTreaty）、關閉邊境的阿塔里綜合檢查站（IntegratedCheck Post Attari）、要求持「南亞區域合作協會簽證豁免計畫」（SAARC Visa Exemption Scheme，SVES）簽證的巴基斯坦人於48小時內離境等因應措施。

巴基斯坦在印度宣布實施相關措施後，也提出取消印度公民簽證、關閉邊界、對印度擁有或營運的航空業者關閉領空、取消兩國貿易等舉措反制，並稱印度任何企圖阻止印度河（Indus River）供水的行為，都將被視為是「戰爭行為」。

印度目前仍在全力緝拿這次恐攻的犯嫌，也懸賞200萬盧比（約新台幣76萬元），盼有人能夠提供可靠線索，供印方捉拿犯下這起駭人聽聞案件的恐怖分子。

印度 巴基斯坦 恐攻

延伸閱讀

美售蘋果iPhone全改「印度製」！生產線轉移明年底完成 市場讚速度

印度股商品 逆勢寫佳績

付不出工程款？大阪世博4國展館尚未完工 日網友轟：乾脆改為休息站

克什米爾恐攻 賴總統轉發印度總理莫迪貼文致哀

相關新聞

喀什米爾恐攻釀摩擦 印度、巴基斯坦邊境開火互嗆

印度控制的喀什米爾22日發生恐攻，至少奪走26條人命，印度情報顯示，犯嫌為巴基斯坦恐怖分子，發生摩擦後，印度、巴基斯坦邊...

英國泰特現代美術館25週年：倫敦在全球文化地位的提升

位於倫敦泰晤士河畔的泰特現代美術館（Tate Modern），是舉世知名的當代藝術聖地，而今年2025年，恰是泰特現代美術館現址開幕的25週年。美術館建築本身是一座廢棄的發電站，矗立在倫敦市中心，在2000年5月11日由英國女王伊麗莎白二世揭幕——儘管當時女王對館內展出的藝術品有些不知所措。今年5月9日至12日期間，泰特也將舉行一系列從白天到黑夜的慶祝活動，帶領觀眾見證泰特對於界限、對於藝術、對於看待世界眼光的突破。

歐盟凶殺率 拉脫維亞連9年居首 法國故意殺人案最多

歐洲統計局（Eurostat）23日公布年度凶殺案數據，2023年歐盟警方共記錄3930起故意殺人案件，較2022年增加...

助前女婿獲任航空高層 南韓前總統文在寅涉賄遭訴

南韓全州地方檢察廳24日以收賄罪起訴南韓前總統文在寅，檢方指控文在寅在任期間，與女兒文多惠與前女婿徐某合謀，拜託南韓前議...

剛訪柬埔寨 泰國總理高燒住院

泰國政府發言人吉拉育（Jirayu Huangsap）今天說，總理貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）...

克什米爾恐攻 印巴緊張再次升溫重點一次看

克什米爾印度控制區的山城巴哈甘（Pahalgam）22日發生武裝分子朝觀光客開火，已知造成26死。克什米爾是印度與巴基斯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。