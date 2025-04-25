日媒：美軍無人艇擬常駐沖繩 協助部隊補給

日媒引述日本政府相關人士披露，美軍陸戰隊計劃正式在沖繩縣的美軍基地，配備先前試驗性部署的ALPV無人艇，以備部隊散開之際，負責在日本西南群島地區補給物資。

「讀賣新聞」指出，美軍陸戰隊去年10月開始在沖繩縣內試驗性部署ALPV無人艇，確認實用性。原訂部署到今年8月，不過相關人士透露美軍已決定改為永久部署。

ALPV無人艇會以那霸市的美軍那霸港灣設施（那霸軍港）為據點運作，活動範圍包含沖繩縣宇流麻市美軍白堤（White Beach）地區的軍港、位在沖繩縣伊江島村的伊江島輔助飛行場西海岸等地。

ALPV無人艇全長約20公尺、寬度約2.5公尺，預期能為最前線的島嶼分散部署機動部隊，以及邊蒐集動態情報、邊扮演美軍陸戰隊在離島投入小規模部隊「遠征前進基地作戰」（Expeditionary Advanced BaseOperations, EABO）中的「補給線」角色。

關於無人裝備，美國海軍已計劃永久部署幾架大型無人偵察機MQ-4C人魚海神（Triton）到沖繩縣內的美軍嘉手納基地，預期這些無人機會在本月內飛抵當地。

報導推測，美軍上述這些舉措似乎是考量在東海等地強化活動的中國，以及以備台灣可能發生緊急事態。

美國與日本政府另於2023年下旬把部署在鹿兒島縣的美軍無人偵察機MQ-9轉移至沖繩嘉手納，強化對日本西南群島附近的警戒監視以應對活動頻繁的中國。