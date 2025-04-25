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菲參議員：中國聘網軍在菲律賓進行訊息戰

中央社／ 馬尼拉25日專電

菲律賓參議員杜連迪諾（Francis Tolentino）昨天在參議院聽證會公布證據，指稱中國政府聘雇一家菲律賓行銷公司，透過網軍在菲律賓散播親北京言論，以及攻擊堅守菲律賓南海主權的官員。

根據菲律賓星報（The Philippine Star）報導，參議院多數黨領袖杜連迪諾昨天在參議院聽證會上，公開中國駐菲律賓大使館與菲律賓一家行銷公司的合約摘錄，以及中國駐菲律賓大使館付給這家公司的一張支票。

報導引述杜連迪諾說法表示，這不單純是一份合約，而是對菲律賓人尊嚴的踐踏，網路上流傳的許多訊息或內容，是由中國資助，用以攻擊一些人士。

杜連迪諾還出示了這家公司的月度報告，顯示它至少擁有330個社群平台帳戶，累積5萬3000名粉絲。

他指控北京透過這家行銷公司雇用網軍，散播讚揚中國的訊息，以及抨擊菲律賓的國會議員，特別是主導調查菲律賓離岸博弈產業（POGO）的議員，以及總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）。

杜連迪諾警告，現在的情況是中國政府通過中國大使館，付錢給菲律賓人擔任網軍，散布假新聞抨擊菲律賓政府與官員。

報導引述杜連迪諾說，來自中國的資訊戰源自於菲律賓政府對南海主權的不退讓。

另一方面，國家安全委員會（NSC）助理主席兼發言人馬拉雅（Jonathan Malaya）昨天在同一場聽證會上答詢時說，杜連迪諾的說法與中國政府的一貫作法相符。馬拉雅並稱，有跡象顯示中國企圖影響選舉結果。

中國駐菲律賓大使館今天引述中國外交部發言人郭嘉昆說，中方一貫奉行不干涉他國內政的原則，對干涉菲方的大選沒有興趣。

大使館 小馬可仕 菲律賓

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