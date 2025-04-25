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美擬6月辦峰會 敦促日韓支持阿拉斯加天然氣計畫

中央社／ 華盛頓24日綜合外電報導

知情人士今天表示，美國總統川普的能源安全委員會計劃今年6月初在阿拉斯加州舉行峰會，希望日本和韓國屆時將宣布對阿拉斯加液化天然氣（Alaska LNG）計畫的承諾。

路透社報導，川普力推440億美元的阿拉斯加液化天然氣計畫，要透過約1300公里長的管線將阿拉斯加州北坡（North Slope）的天然氣輸送國內使用，並以液化天然氣形式提供亞洲顧客，且不經由巴拿馬運河（Panama Canal）。

這項計畫經過多年討論，但進度因成本和所需工作量而受限。

川普一邊敦促盟友購買美國能源，一邊揚言徵收貿易關稅，並要求日本首相石破茂支持阿拉斯加計畫。

台灣中油公司今年3月20日簽署阿拉斯加液化天然氣買賣暨投資意向書（LOI），依據協議，中油將採購阿拉斯加液化天然氣，並爭取上游投資參與權，以掌握國家未來穩定氣源。

川普的「國家能源主導委員會」（National EnergyDominance Council）希望盡可能提高石油和天然氣產量。委員會打算在6月2日前後舉行峰會，「紐約時報」率先報導這個消息。

路透社尋求置評，但白宮和內政部未立即回應。

此外，泰國也可能成為阿拉斯加液化天然氣消費國。不具名消息人士透露，泰國和韓國官員預計在未來兩週內訪問阿拉斯加討論這項計畫。這將是川普重返白宮執政後，泰國官員首度為此訪問阿拉斯加。

韓國產業通商資源部部長安德根（Ahn Duk-geun）今天在華府表示，他不清楚韓國有宣布相關承諾的計畫，為了「更準確了解當地情況」，「還有很多事情要做」，需要對阿拉斯加液化天然氣計畫進行盡職調查。

安德根說，韓國將派一支查核團隊，需要觀察盡職調查的結果才能確定談判將如何進行。

川普 阿拉斯加

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