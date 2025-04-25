美軍艦再經過台海 中國稱全程跟監

據路透社、美媒《新聞周刊》（Newsweek）報導，美國印太司令部透過電子郵件指出，美國軍艦「勞倫斯號」飛彈驅逐艦（USS William P. Lawrence）在週三（4月23日）穿越台灣海峽。

美方延續過往一貫立場，將該起行動稱為例行性的航行，「經過的水域適用於國際法規範的航行和飛越自由」，並展現美國對維護所有國家航行自由的承諾，「國際社會在台海的航行權利和自由不應該受到限制」。

美國海軍上一次公開宣布行經台海是在今年2月，當時川普剛重返白宮不久，美方出動「強生號」驅逐艦（USS Ralph Johnson）及「鮑迪奇號」海洋測量船（USNS Bowditch）。

《新聞周刊》報導稱，面對美中之間的地緣政治與貿易緊張局面，美國軍艦此時再度於台海現蹤，是川普政府的一次「隱約武力展示」。

24日，中國解放軍東部戰區的微博發布聲明，批評美國「公開炒作」此事，而解放軍當時「組織海空兵力對美艦過航行動全程跟監警戒，依法有效處置」。

這篇聲明還附上一支短片，顯示中國海軍官兵從遠處觀察美國軍艦的畫面，搭配解放軍聲明稿的文字；該影片並未指明影像的確切地點。

截至週五（25日）上午9時為止，台灣國防部尚未對外證實美國軍艦行經台海一事。根據台灣軍方每日例行公布的台海動態消息，過去24小時內，總共偵獲中國軍機9架次、中國軍艦與公務船共8艘，在台海周邊活動。

今年4月初，中國再次在台灣周邊舉行軍事演習；此前，台灣總統賴清德演說把中國定調為「境外敵對勢力」，並提出17項國安因應對策。中國國台辦稱，軍演是對「台獨分裂勢力」的嚴重警告和有力遏制，是「捍衛國家主權、維護國家統一的正當必要行動」。台灣則反批中國是「國際最大麻煩製造者」。

（綜合報導）

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