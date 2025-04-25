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首爾人氣地標COEX傳火警！餐廳狂竄濃煙 緊急疏散民眾

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首爾人氣地標COEX傳火警！餐廳狂竄濃煙 緊急疏散民眾

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
南韓首爾COEX國際會展中心25日上午傳出火警。圖／取自x
南韓首爾COEX國際會展中心25日上午傳出火警。圖／取自x

韓媒YTN報導，位於南韓首爾市江南區三成洞的知名地標「COEX國際會展中心」25日上午發生火警，大量濃煙自建築物竄出，籠罩周邊街道。初步研判，起火點位於2樓的一間餐廳，火勢引發室內嚴重濃煙，所幸目前尚無傳出人員傷亡。

首爾消防當局表示，他們於當地時間上午11時06分（台灣時間10時06分）接獲通報後趕抵現場，正進一步調查起火原因。當時正在COEX內消費的民眾，以及附近商業設施的顧客皆緊急疏散至戶外。

COEX為綜合性複合設施，結合商展、會議中心與購物商場，備受國內外觀光客喜愛。著名的「星空圖書館」亦座落於其中，平時人流眾多。

圖書館 餐廳 首爾

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