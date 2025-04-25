首爾人氣地標COEX傳火警！餐廳狂竄濃煙 緊急疏散民眾

主持完復活節彌撒後翌日即蒙主寵召的天主教教宗方濟各，葬禮4月26日舉行，美國總統川普伉儷等各國政要出席送他最後一程，這樣冠蓋雲集的場面，恐非自奉儉樸的教宗所願。12年前，教宗即位，一早醒來發現瑞士衛隊在寢室外守了整夜。教宗邀衛士共進早餐。衛士惶恐回答，遵命會被革職。教宗莞爾反問：「誰是你的老闆？」 回顧教宗在位12年，現在的羅馬天主教會，與他選上教宗時相比，已經大相逕庭。人亡政息，方濟各留下的建樹，不會全部獲得保存延續，但其中一項事蹟，是繼任教宗無論屬於自由或保守派，都無法逆轉的。

2025-04-25 08:00