首爾人氣地標COEX傳火警！餐廳狂竄濃煙 緊急疏散民眾
韓媒YTN報導，位於南韓首爾市江南區三成洞的知名地標「COEX國際會展中心」25日上午發生火警，大量濃煙自建築物竄出，籠罩周邊街道。初步研判，起火點位於2樓的一間餐廳，火勢引發室內嚴重濃煙，所幸目前尚無傳出人員傷亡。
首爾消防當局表示，他們於當地時間上午11時06分（台灣時間10時06分）接獲通報後趕抵現場，正進一步調查起火原因。當時正在COEX內消費的民眾，以及附近商業設施的顧客皆緊急疏散至戶外。
COEX為綜合性複合設施，結合商展、會議中心與購物商場，備受國內外觀光客喜愛。著名的「星空圖書館」亦座落於其中，平時人流眾多。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言