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日本長野爆重大車禍！4學生駕小客車撞橋身亡 車輛嚴重毀損
日本長野縣飯田市24日中午發生重大車禍，一輛自小客車行駛於天龍川堤防道路時不明原因失控，撞上連接水門的管理橋，車輛撞擊力道強烈，車頭幾乎嵌入橋底，車內4名年輕男子全數送醫後宣告不治。
NHK報導，事故發生在24日中午12時半左右，地點位於飯田市松尾清水地區、天龍川右岸的堤防道路，距離水神橋上游約100公尺處。警方初步研判車輛可能因駕駛操作不當導致失控，目前正進一步調查事故原因。
這起車禍造成4人身亡，死者分別是20歲駕駛池田稜生，乘客包括19歲近藤佑哉、19歲勝野碧人和20歲杉崎蓮。警方與相關單位仍在釐清事故詳細經過與車速、路況等因素。
報導指出，4名罹難者皆為長野縣「飯田技術專門學校」汽車維修科的訓練生。校方表示，他們當天上午都有正常上課，事故發生時正值午休。
初步調查顯示，事故車輛是沿著堤防道路從上游方向行駛，最後撞上連接水門的橋樑。根據現場目擊者描述，當下傳出一聲巨響，有人聽到類似車輛急速加速時的「吱吱」聲，緊接著就是劇烈的撞擊聲。
附近居民指出，該路段雖足以雙向通車，來往車輛不少，但過去也曾發生交通事故。警方目前正針對駕駛是否操作不當，或有無其他原因導致車輛失控，持續進行調查釐清事發經過。
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