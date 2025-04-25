南韓前總統文在寅 涉賄遭訴

韓聯社報導，南韓全州地方檢察廳廿四日以收賄罪起訴南韓前總統文在寅，檢方指控文在寅在任期間，與女兒文多惠與前女婿徐某合謀，拜託南韓前議員、易斯達航空創辦人李相稷違規聘用徐某進入易斯達航空，薪資形同賄款，李相稷則獲派執掌政府出資的機構。

由於徐某先前無任何航空業工作經歷，加上徐某就職後文在寅停止對女兒夫婦的生活資助，檢方因此認定，徐某二○一八年八月至二○二○年三月期間，在易斯達航空泰國分公司任職常務理事期間的薪資和房屋租賃津貼共約二點一五億韓元（約台幣四百九十萬元），是付給文在寅的賄款。

檢方也認定，李相稷二○一八年出任政府出資的「中小風險企業振興公團」理事長與他的航空公司錄用徐某之間，存在利益交換與對價關係，故將李依行賄與業務背信等罪嫌起訴。至於文在寅的女兒文多惠及前女婿徐某，則作出緩起訴決定。文多惠與徐某已在二○二一年離婚。

檢方還發現，在徐某赴泰國任職前，總統警護處已擬定相關警衛計畫並向文在寅報告；青瓦台民政秘書室等幕僚單位也介入協助文多惠夫婦申請當地住房、國際學校等事宜。

與文在寅同屬共同民主黨的國會議員尹建永轉述文在寅說法，認為此次起訴荒唐而毫無依據，會在法庭上闡明真相並讓大眾看清檢察權如何遭濫用。

有意角逐下屆總統的李在明、金慶洙、金東兗等共同民主黨參選人與黨內人士，也抨擊此案是利用檢方進行政治報復，目的是模糊前總統尹錫悅涉嫌主導內亂案，並影響六月初舉行的總統大選。

執政黨國民力量則認同檢方作法，批評文在寅任內無法處理住房與青年失業率問題，卻利用職權圖利子女，是「不能原諒的重罪」。