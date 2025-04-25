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新加坡國會大選腳步近 時隔10年再辦實體群眾大會

中央社／ 新加坡24日專電

新加坡大選投票日將在5月3日進行，前次大選因應疫情，群眾大會改為線上，因此本屆大選是睽違10年後再次恢復實體造勢活動。執政黨人民行動黨秘書長黃循財向選民喊話，全球正經歷變動局勢，未來充滿不確定性，新加坡需要穩健團隊。

新加坡總統尚達曼（Tharman Shanmugaratnam）已在黃循財建議下解散國會，大選投票日將在5月3日進行，前一天5月2日是「冷靜日」禁止競選活動。

由於2020年大選因應疫情，群眾大會改為線上舉行，因此自2015年以來，本屆大選是睽違10年後再次恢復實體造勢活動，為候選人與選民提供更多互動機會。

記者今晚走訪人民行動黨位於兀蘭體育場（Woodlands Stadium）的群眾大會，從晚上7時起陸續湧入支持者，直至晚上8時30分左右，舞台前方已擠滿人潮。

黃循財與執政黨候選人一現身，大批支持者揮起手上標語、歡呼聲不斷，也高喊「PM（總理）加油」，儘管一度飄起細雨，仍不減支持者熱情。根據記者現場觀察，支持者年齡層從青年到年長者皆有。

黃循財2024年從國務資政李顯龍手中接過黨秘書長職務，標誌著人民行動黨（People's Action Party）完成第3代到第4代領導權力的交接。這是黃循財首次以秘書長身分帶領行動黨出征全國大選。

新加坡迎來建國60週年。依新加坡政治制度，總理須是國會議員且由國會多數黨領袖擔任。新加坡自1965年獨立建國以來，一直由人民行動黨執政。

黃循財發表談話時表示，行動黨帶領新加坡走過金融危機、疫情，如今全球正經歷變動局勢，新加坡再度面臨挑戰，未來充滿不確定性，需要穩健的團隊，「行動黨不會將人民的生計和未來當賭注」。

他指出，歐洲和中東都有衝突，世界任何地方包括亞洲也可能有風險，面對局勢發展，人們會有不同看法，在一般情況下大家可以好好商量，但在激烈的選戰中，議題易被炒作；他呼籲各政黨在競選過程中，無論做什麼事都須堅守多元種族政治的原則，勿以敏感課題煽動情緒。

除了執政黨，工人黨（WP）、新加坡民主黨（SDP）、新加坡前進黨（PSP）等反對黨也舉辦群眾大會。聯合早報報導，工人黨在盛港一處草場舉行群眾大會，大批支持者到場，一度因人滿為患，警方控制進入車輛。

大選 新加坡 黃循財

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