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巴勒斯坦總統呼籲 哈瑪斯移交武器給PA

中央社／ 開羅24日專電

巴勒斯坦總統阿巴斯23日在巴勒斯坦中央委員會會議上呼籲巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」結束對加薩走廊的控制，並將武器移交給巴勒斯坦權力機構（PA），成為去軍隊化的政黨。然而，哈瑪斯及其他3黨則都未出席並抵制會議。

埃及媒體「金字塔報」（Al Ahram）報導，巴勒斯坦總統阿巴斯（Mahmoud Abbas）23日在巴勒斯坦中央委員會會議上表示：「哈瑪斯必須結束對加薩地帶的控制，將所有管理事務移交給巴勒斯坦權力機構（Palestinian Authority,PA），同時交出武器和轉為一個無軍隊的政黨。」

阿巴斯也敦促哈瑪斯釋放以色列俘虜，使以色列失去繼續對加薩地區進行軍事行動的藉口。

阿巴斯在23日對媒體表示：「哈瑪斯自2007年推翻法塔赫後，便對巴勒斯坦建國志業造成巨大傷害。同時，哈瑪斯也成為以色列在加薩實施占領陰謀和侵略罪行時最好的藉口，其中帶給以色列最有效的理由便是『囚禁人質』。」

阿巴斯直言，加薩人民因此付出慘痛代價，並呼籲哈瑪斯儘快釋放仍被關押在加薩地區的59名以色列人質。

此外，阿巴斯也進一步說明巴勒斯坦權力機構目前正努力實現的4大關鍵優先事項：結束加薩種族滅絕；解除以色列對加薩走廊的封鎖；停止加薩居民流離失所；並結束以色列對巴勒斯坦國土的占領。另也會確保國際社會根據聯合國決議和國際法來承認巴勒斯坦國。

巴勒斯坦權力機構是巴勒斯坦的自治政府，總部設在雷馬拉（Ramallah），目前管轄約旦河西岸，與管轄加薩地區的哈瑪斯為政敵關係。阿巴斯則是此自治政府主席，也是巴勒斯坦解放組織（巴解，PalestineLiberation Organization，PLO）內最大成員政黨組織「法塔赫」（Fatah）的領導人。

「法塔赫」為阿拉伯語「巴勒斯坦民族解放運動組織」（Palestine National Liberation Movement）的字首簡稱。

巴解成立於1964年，在1974年第7次阿拉伯領袖會議上，被認可為巴勒斯坦人民的唯一合法代表。目前在193個聯合國會員國中，也已有145國承認巴解是巴勒斯坦人民的合法代表。

哈瑪斯成立於1987年，是一個帶有不同軍事派系的政治組織，也是目前巴勒斯坦地區最大政黨。

哈瑪斯主張必須透過武力來為巴勒斯坦取得自由解放。哈瑪斯在2006年國會選舉，以及2007年與巴解的武裝衝突獲得雙重勝利後，便開始管轄統治加薩地區。

以色列在哈瑪斯開始管控加薩地區後，也開始無限期封鎖加薩地區，使這片360平方公里的加薩地區，被法國前總統沙柯吉（Nicolas Sarkozy）稱為「世上最大露天監獄」；歐盟外交與安全事務前高級代表博雷利（Josep Borrell）則稱為「人道主義原則墓地」。

哈瑪斯在加薩地區透過以學校和醫院為主的組織機構，以及社會福利措施，獲得當地人民廣泛支持，尤其是底層民眾和宗教保守群體。而美國、歐盟，和以色列則將哈瑪斯列為恐怖組織。

法塔赫與哈瑪斯在過去30多年來，都因政治和意識形態分歧而處於政敵關係。巴勒斯坦權力機構多次指責哈瑪斯「破壞巴勒斯坦團結」。另一方面，哈瑪斯也指責巴勒斯坦權力機構與以色列合作，一起鎮壓約旦河西岸的巴勒斯坦抗議人士。

此次巴勒斯坦中央委員會會議，哈瑪斯、伊斯蘭聖戰組織等主要軍事派系組織，以及巴解內兩個主要成員組織：巴勒斯坦解放人民陣線和巴勒斯坦民族倡議均未出席，並宣布抵制此次會議。

以色列 哈瑪斯 巴勒斯坦

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