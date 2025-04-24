快訊

不要弄髒美國品牌！共和黨金主再怒轟川普 恐花一生彌補損害

下周另波鋒面接力！這兩日天氣最不穩定 氣溫南北兩樣情

柯文哲「不雅片」傳是舒淇三點全露寫真 陳昭姿怒嗆：誰沒看過？

俄偵察機接近波蘭領空 執行北約空防瑞典軍機升空

中央社／ 斯德哥爾摩24日綜合外電報導
瑞典武裝部隊表示，1架俄羅斯偵察機今天接近波蘭領空，2架接受北大西洋公約組織指揮的瑞典軍機緊急升空，在波羅的海上空予以攔截、伴飛至其離開北約空域。圖為IL-20，攝於2022年。圖／路透社
瑞典武裝部隊表示，1架俄羅斯偵察機今天接近波蘭領空，2架接受北大西洋公約組織指揮的瑞典軍機緊急升空，在波羅的海上空予以攔截、伴飛至其離開北約空域。圖為IL-20，攝於2022年。圖／路透社

瑞典武裝部隊表示，1架俄羅斯偵察機今天接近波蘭領空，2架接受北大西洋公約組織指揮的瑞典軍機緊急升空，在波羅的海上空予以攔截、伴飛至其離開北約空域。

瑞典空軍發言人阿克斯泰特（Therese Akerstedt）告訴法新社：「這架飛機靠近波蘭領空，所以我們升空示意，進行目視識別，並且伴隨它離開該區域。」

這2架駐紮波蘭馬波克（Malbork）基地、接受北大西洋公約組織（NATO）指揮的瑞典軍機確認，該俄國軍機為伊留申-20偵察機（IL-20）。

瑞典武裝部隊表示，這項任務是在國際空域進行。

瑞典於去年3月加入北約。自從俄羅斯2022年全面入侵烏克蘭以來，波羅的海（Baltic Sea）地區緊張情勢早已升高。

俄羅斯 波蘭 瑞典

延伸閱讀

川普施壓俄烏本周和解！烏克蘭將回應 恐用北約夢、克里米亞換停火

波蘭外長痛批普亭空襲蘇梅 羞辱美國和平意圖

台中學子赴波蘭交流12天 雙方約定年底台灣再聚

瑞典超跑 Koenigsegg 的執行長 平日竟開Toyota上班？

相關新聞

俄偵察機接近波蘭領空 執行北約空防瑞典軍機升空

瑞典武裝部隊表示，1架俄羅斯偵察機今天接近波蘭領空，2架接受北大西洋公約組織指揮的瑞典軍機緊急升空，在波羅的海上空予以攔...

「華為門」涉賄風波延燒 歐盟執委會下禁令勿與華為及其遊說者接觸

歐盟圈「華為門」涉賄風波持續延燒，歐盟執委會在3月禁止其人員與華為代表接觸後，最近將禁令擴及所有代表華為利益的遊說團體或...

越戰結束50周年 傳川普禁官員參加紀念活動？越南外交部這樣說

有美國媒體報導，川普政府禁止美方官員參加越南即將舉行的越戰結束50週年相關活動。越南外交部發言人范秋姮今天表示，不知道這...

提前兌現對北約承諾 西班牙今年國防預算增至GDP2%

西班牙提前實現對北約（NATO）的軍事承諾，將2025年國防預算提高到GDP2%，軍費總額將達331億歐元（約新台幣1....

影響期中選舉？菲官員控陸疑散播假訊息 鎖定在菲「中共代理人」

菲律賓將於5月舉行期中選舉，菲律賓國家安全委員會官員今天在接受參議院質詢時說，有跡象顯示中國企圖影響選舉結果

澳洲擬初步投資247億 建立新關鍵礦產戰略儲備

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）今天表示，隨著各國爭相從中國以外地區採購稀土和金屬，澳洲將建立新的關...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。