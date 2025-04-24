俄偵察機接近波蘭領空 執行北約空防瑞典軍機升空
瑞典武裝部隊表示，1架俄羅斯偵察機今天接近波蘭領空，2架接受北大西洋公約組織指揮的瑞典軍機緊急升空，在波羅的海上空予以攔截、伴飛至其離開北約空域。
瑞典空軍發言人阿克斯泰特（Therese Akerstedt）告訴法新社：「這架飛機靠近波蘭領空，所以我們升空示意，進行目視識別，並且伴隨它離開該區域。」
這2架駐紮波蘭馬波克（Malbork）基地、接受北大西洋公約組織（NATO）指揮的瑞典軍機確認，該俄國軍機為伊留申-20偵察機（IL-20）。
瑞典武裝部隊表示，這項任務是在國際空域進行。
瑞典於去年3月加入北約。自從俄羅斯2022年全面入侵烏克蘭以來，波羅的海（Baltic Sea）地區緊張情勢早已升高。
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