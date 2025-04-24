「華為門」涉賄風波延燒 歐盟執委會下禁令勿與華為及其遊說者接觸
歐盟圈「華為門」涉賄風波持續延燒，歐盟執委會在3月禁止其人員與華為代表接觸後，最近將禁令擴及所有代表華為利益的遊說團體或商業組織。
比利時聯邦司法機構在3月間發動大規模搜索、調查中國華為涉嫌行賄多名歐洲議會（European Parliament）議員的案件，調查案公開後不久，歐洲聯盟執行委員會（European Commission）便要求旗下所有官員雇員不得與華為人員接觸、會談。
政治新聞網站Politico歐洲版今天報導，執委會將這項禁令擴及所有代表華為利益的組織團體。
執委會發言人吉爾（Olof Gill）在中午例行記者會解釋，若要全面禁止含華為在內可能有數百名會員的組織與執委會接觸，不可能也不實際，此項禁令的用意是，當任何會面、接觸的內容暗示、隱含與華為利益相關的議題，執委會官員就須喊停。
Politico報導指出，歐盟透明登記系統（Transparency Register）顯示華為是22個歐盟協會組織的會員，其中一些協會在「華為門」案發後已宣布暫停華為會籍。
目前比利時檢方已將8名相關人員列為本案被告，包括華為駐歐洲區副總裁金咏。檢方披露的案情涉及賄賂、洗錢和組織犯罪。
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