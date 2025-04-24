提前兌現對北約承諾 西班牙今年國防預算增至GDP2%

西班牙提前實現對北約（NATO）的軍事承諾，將2025年國防預算提高到GDP2%，軍費總額將達331億歐元（約新台幣1.22兆元），總理桑傑士23日提交計畫，獲北約秘書長呂特貼文表示歡迎。

根據國家報（El País），西班牙總理桑傑士（Pedro Sánchez）22日在部長會議批准「國防安全工業與科技計劃」後，召開記者會宣布，將提前4年履行對北大西洋公約組織承諾的軍費目標，不用等到2029年，2025年就將國防預算提高到國內生產毛額（GDP）2%。

桑傑士宣布，2025年將額外投注104.71億歐元於國防預算，使總軍事投資金額達到331.23億歐元。增加的軍費中，包括6.79億歐元將用於增軍和提高軍人工資、9.28億元用於訓練和模擬設備的現代化、5.65億歐元用於補充因向烏克蘭輸送武器而嚴重消耗的儲備彈藥和爆炸物等。

此外，也將投注4.82億歐元於西班牙情報局，用以加強網路安全與海內外人員部署。

桑傑士強調，要實現承諾北約的GDP2%目標，西班牙不須提高稅收、不會增加赤字也不用舉債，「不會減少一分錢的社會福利支出，也不會動用人民的荷包」。

桑傑士指出，由於政府將在「總支出不增加」的情況下，重新分配可運用的資金，因此不打算將預算案提交國會表決。

增注的國防投資將來自多元管道，譬如國內自治區流動資金、應急基金、下世代歐盟計畫（Next Generation EU）的復甦及韌性措施基金、2023年度預算中某些延長項目和盈餘等。

在北約施壓下，儘管桑傑士和國防部的決策在國內腹背受敵，未得到左翼聯合內閣的全盤支持，最大盟友「匯總」（Sumar）也表態拒絕增加預算，該計畫仍獲部長會議批准，並已於23日提交給北約與歐盟。

主張國防預算應增加到GDP3%的西班牙右翼反對黨「人民黨」（PP），則堅持桑傑士應該將新預算案提交國會表決。人民黨黨魁費霍（Alberto Núñez Feijóo）對此批評，儘管政府聲稱「沒有必要」，但這是「身為歐洲國家不應當發生的反民主專橫行為」。

費霍也不滿政府融資計畫「不透明」，他要求政府解釋「哪些投資被取消、哪些開支被削減」。

北約秘書長呂特（Mark Rutte）在與桑傑士通話後，在社群平台X上貼文表示，「歡迎」西班牙盡快達到GDP2%目標，他說，為了確保安全，「我們都需要提高國防投資，以建立一個更強大、更公平、更具打擊性的北約。」