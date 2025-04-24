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影響期中選舉？菲官員控陸疑散播假訊息 鎖定在菲「中共代理人」

中央社／ 馬尼拉24日專電
菲律賓將於5月舉行期中選舉，菲律賓國家安全委員會官員今天在接受參議院質詢時說，有跡象顯示中國企圖影響選舉結果。圖為菲國國安發言人馬拉雅（中）。圖／美聯社
菲律賓將於5月舉行期中選舉，菲律賓國家安全委員會官員今天在接受參議院質詢時說，有跡象顯示中國企圖影響選舉結果。圖為菲國國安發言人馬拉雅（中）。圖／美聯社

菲律賓將於5月舉行期中選舉，菲律賓國家安全委員會官員今天在接受參議院質詢時說，有跡象顯示中國企圖影響選舉結果。

國家安全委員會（NSC）助理主席兼發言人馬拉雅（Jonathan Malaya）今天在參議院答詢時說，跡象顯示，由中國政府支持的資訊戰，正實際干預菲律賓即將舉行的期中選舉。

有參議員追問，中國政府是否暗助他們希望勝選的候選人，且打擊他們希望敗選的候選人，馬拉雅答稱「是，有這樣的跡象。」

馬拉雅說，北京透過有協調的假訊息散播以及敘事擴大化等作為，企圖影響菲國選民的投票傾向，由於這些訊息多是在社群平台流傳，菲律賓一般民眾不會特別注意以及查證。

被要求舉證時，馬拉雅說，中國對一些事件的說詞，會在菲律賓被「代理人」散播。以進行中的菲美肩並肩聯合軍事演習為例說，北京指控這項演習危害區域和平與穩定，而在菲律賓的中共代理人也會轉述這種說詞。

他說，國家安全委員會已經查出哪些人和團體是中共在菲律賓的代理人，但未公布相關名單。

菲律賓將於5月舉行期中選舉，選出參議院24席中的半數席次、眾議院所有席次、地方政府首長及議員，總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）多次呼籲選民，票投給守護菲國主權的候選人。

菲律賓與中國因南海主權爭議而長期處對抗狀態，緊張局勢近年升溫，菲律賓執政團隊警告，票投親中候選人將導致菲律賓失去南海。

北京 小馬可仕 菲律賓

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