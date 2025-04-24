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南韓前總統文在寅遭起訴受賄 怒控「政治報復」喊冤：相當荒唐

中央社／ 首爾24日專電
前南韓總統文在寅今天因前女婿獲任航空公司高層相關賄賂罪名遭檢方起訴。歐新社資料照片
前南韓總統文在寅今天因前女婿獲任航空公司高層相關賄賂罪名遭檢方起訴。歐新社資料照片

前韓國總統文在寅今天因前女婿獲任航空公司高層相關賄賂罪名遭檢方起訴，據同屬共同民主黨的議員轉述，文在寅認為這次起訴相當荒唐且毫無依據，可能是因為保守派前總統尹錫悅遭彈劾而進行的「報復性起訴」。

韓聯社引述韓國最大在野黨共同民主黨議員尹建永說法報導，文在寅表示會在法庭上闡明真相，也會藉此機會讓大眾看看檢察權是如何遭到濫用，將此視作「檢察改革」的機會。

韓國全州地方檢察廳今天以涉嫌受賄，對文在寅提起公訴，訴狀稱文在寅與女兒文多惠、前女婿徐某共謀，幫助徐某在易斯達航空（Eastar Jet）海外公司就職；前議員、易斯達航空創辦人李相稷也遭控行賄及瀆職。

徐某於2018年至2020年3月在易斯達航空泰國分公司任職，所得薪資約1.5億韓元（約新台幣341萬元），房屋租賃津貼約6500萬韓元。因文在寅在徐某就職後中斷對女兒夫婦的資助，被檢方視為直接受益。

此外，據檢方調查，總統警護處在徐某前往泰國就職前，就已經擬定並向文在寅報告相關警衛計畫，當時的青瓦台民政秘書室等幕僚單位也相當程度介入協助文多惠夫婦在當地住房、國際學校申請等事項。

檢方相關人士表示，此案主要是針對總統利用職權，透過橫跨政商界的李相稷擁有的航空公司，為子女夫婦移居海外提供特殊待遇；考慮到國家刑罰權行使的目的與涉案人員的家庭關係，決定緩起訴文多惠及徐某，在行使起訴權上已經相當謹慎。

正角逐下屆總統的李在明、金慶洙、金東兗等共同民主黨參選人及黨內人士都公開表示類似立場，批評此案是利用檢方打壓前政府的政治報復，企圖以羅織出的罪名掩蓋真正的罪行，質疑此舉是為模糊正在審判中的尹錫悅涉嫌主導內亂案的焦點，或是企圖影響6月初將舉行的總統大選選情。

執政黨國民力量則對檢方的作法大表讚賞，批評文在寅在任時未處理好住房問題與青年失業率問題，卻利用職權為自己的子女謀出路，是「不能原諒的重罪」，呼籲文在寅與共同民主黨謙虛接受法律審判。

南韓 尹錫悅 文在寅

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