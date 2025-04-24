澳洲擬初步投資247億 建立新關鍵礦產戰略儲備

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）今天表示，隨著各國爭相從中國以外地區採購稀土和金屬，澳洲將建立新的關鍵礦產「戰略儲備」。

法新社報導，澳洲擁有豐富的鋰、鎳、鈷等關鍵礦產資源，但這些資源大多都是以原礦形式出售給中國工廠加工處理。

艾班尼斯說，澳洲將開始在國內儲存這些礦產，並將其出售給澳洲的「主要合作夥伴」。

艾班尼斯在聲明中表示：「在日益不確定的時代必須採取新的方式，來確保澳洲最大限度地發揮關鍵礦產的戰略價值。」

他說：「對於全球需要的自然資源，我們必須做得更多，而且澳洲能夠提供。」

澳洲初步將投資12億澳元（約新台幣247億元）來建立和運作這項戰略儲備。

隨著中國在全球關鍵礦物加工鏈占據主導地位，這可能成為美中貿易戰的新戰線。

美國總統川普最近下令展開調查，可能促使其對關鍵礦產徵收關稅，這些礦產廣泛應用於智慧型手機、風力發電機和電動汽車馬達等產品。