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聯合國2027年選新秘書長 IAEA署長：考慮爭取

中央社／ 華盛頓23日綜合外電報導
國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西。路透
國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西。路透

國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西（Rafael Grossi）今天表示，他有興趣於2027年爭取聯合國秘書長職位。

法新社報導，聯合國現任秘書長古特瑞斯（AntonioGuterres）將於2026年底結束第2任期，由於古特瑞斯是葡萄牙人，來自歐洲，依照慣例，接下來理論上輪到拉丁美洲人士出線。

被問到在成為聯合國秘書長的意願時，葛羅西這位64歲阿根廷外交官說：「我非常認真在考慮這件事。」

他在訪問美國華府時向媒體表示，日後時機到了就會展開相關討論。

坐上聯合國秘書長位置，需要英國、中國、法國、俄羅斯和美國這5個安理會常任理事國的支持。

葛羅西2019年底起擔任國際原子能總署署長，站在因應伊朗核子計畫的全球外交工作最前線。

在擔任國際原子能總署署長之前，他是阿根廷駐奧地利大使，而更早之前則是國際原子能總署副署長。

其他可能人選中，前智利總統巴舍萊（MichelleBachelet）上個月在1場聯合國活動中表示她或許會考慮爭取秘書長職位。

巴舍萊曾任聯合國人權事務高級專員，若選上聯合國秘書長，將會是首位登上這個位置的女性。

美國 聯合國

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