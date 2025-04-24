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「重創緬北電詐集團」 緬甸移交920多名電信詐騙嫌犯給大陸

聯合報／ 記者潘維庭／即時報導
大陸公安部23日表示，緬甸近日透過雲南西雙版納打洛口岸，移交920多名陸籍電信詐騙嫌犯給陸方。（截自大陸公安部公眾號）
大陸公安部23日表示，緬甸近日透過雲南西雙版納打洛口岸，移交920多名陸籍電信詐騙嫌犯給陸方。（截自大陸公安部公眾號）

大陸公安部微信公眾號23日稱，近日，緬甸執法部門將前期在緬撣邦南部當陽、勐休等地抓獲的920多名陸籍涉詐犯罪嫌犯，透過雲南西雙版納打洛口岸，全部移交陸方。中國大陸與緬甸雙方加大執法合作力度，持續開展集中清剿行動。

大陸公安部稱，這是繼臨近中國大陸邊境的緬北地區規模化電詐園區被徹底鏟除後，兩國執法部門在緬甸縱深地帶持續深入打擊電詐犯罪取得的新戰果。

該文提到，中緬雙方透過執法合作、打擊行動，已累計抓獲逾5.5萬名陸籍涉詐嫌犯，緬北電詐犯罪集團遭受重創。但部分涉詐人員為逃避打擊，向緬甸當陽、勐休等地轉移藏匿，搭建窩點、另起爐灶，繼續對大陸民眾實施跨境電信網路詐騙犯罪活動。

對此，大陸公安機關向緬方提供線索，協助鎖定一批新的電信詐騙窩點。自3月24日以來，緬方開展多輪集中清剿行動，陸續抓獲陸籍涉詐犯罪嫌犯逾920人，現場繳獲電腦、手機、銀行卡、詐騙話術腳本等一批作案工具。目前，大陸公安部已部署相關地方公安機關，全力開展案件偵辦工作。

該文指，大陸公安部有關負責人表示，中緬聯合打擊電信網路詐騙犯罪的決心、力度不減，雙方將持續縱深推進聯合打擊行動，堅持「盯著打、追著打」，加大案件偵辦力度，堅決鏟除詐騙窩點，全力緝捕犯罪嫌疑人，依法嚴懲電信網路詐騙犯罪。

公安 緬甸 電信詐騙

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