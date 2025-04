菲警方逮捕1名台嫌 涉綁架中國籍女子

2006年,美國電影導演克林伊斯威特(Clinton Eastwood)接連推出兩部和硫磺島有關的作品,一部是美軍視角的《硫磺島的英雄們》(Flags of Our Fathers),另一部則是日軍視角的《來自硫磺島的信》(Letters from Iwo Jima)。讓硫磺島這座太平洋上的小島,成了國際上耳熟能詳的地名。

2025-04-24 09:26