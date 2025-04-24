土耳其強震無重大災損 230多人受傷

初步測定規模6.2的強震撼動土耳其大城伊斯坦堡（Istanbul）和其他地區，造成這座擁有1600萬人口的城市民眾恐慌、230多人受傷，目前尚未傳出重大災損報告。

美聯社報導，至少有236人因試圖從建築物高處躍下或恐慌受傷，其中大部分在伊斯坦堡，已在接受治療，由於伊斯坦堡被認為極有可能發生大地震，居民仍處於焦慮之中。

根據美國地質調查所（United States GeologicalSurvey），此次地震震源深度10公里，震央位於伊斯坦堡西南約40公里的馬爾馬拉海（Sea of Marmara）。

鄰近的泰基爾達（Tekirdag）、雅洛瓦（Yalova）、布爾薩（Bursa）和巴勒克西爾 （Balikesir）等省，以及伊斯坦堡以南約550公里的沿海城市伊茲米爾（Izmir）均有震感。內政部長耶里卡亞（AliYerlikaya） 表示，地震持續13秒，隨後又發生100多次餘震，最強規模為5.9。

地震在當地時間下午12時49分發生，由於是公共假日，許多孩子放假，在伊斯坦堡街頭慶祝節日，驚慌失措的居民從家中和建築物中衝到街上，當局敦促居民避免進入可能受損的建築物，並表示體育館和清真寺將對不願在家過夜的居民開放。

衛生部長梅米什奧盧（Kemal Memisoglu）說：「共有236名公民因恐慌發作、跌倒或跳樓而受傷。」他說，傷者中173人在伊斯坦堡，其餘是在周邊省分。

環境、城市化和氣候變遷部長庫倫（Murat Kurum）表示，當局已收到378份有關各類建築物「結構性損壞」的報告，出於預防措施，已對12棟建築物進行疏散。

許多居民湧向公園、校園和其他開放區域，避免靠近建築物，以防建築物倒塌或餘震發生，有些人在公園裡搭起帳篷。

土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）在慶祝「國家主權與兒童節」（National Sovereignty andChildren's Day）的活動上表示：「感謝上帝，目前似乎沒有任何問題。」