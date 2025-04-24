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美防長點名台灣！稱加強印太前沿軍力 籲盟友提升戰力

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國國防部長赫塞斯23日出席美國陸軍戰爭學院發表演說。法新社
美國國防部長赫塞斯23日出席美國陸軍戰爭學院發表演說。法新社

韓國時報報導，美國國防部長赫塞斯（Pete Hegseth）23日表示，美國正在推動印太地區「更前沿」的軍力部署以嚇阻中國，並且在呼籲盟友強化自身戰力時點名台灣，希望區域夥伴成為美國的「戰力加乘因子」。

赫塞斯23日出席賓州美國陸軍戰爭學院（U.S. Army War College）發表演說，重申美國對印太地區的安全承諾，並強調總統川普推動的美國優先政策並不等於「美國孤軍奮戰」。

赫塞斯表示，「最重要的是，我們正在嚇阻共產中國，無論是在印太地區還是全球，以確保區域和平」。

赫塞斯補充：「我們正在打造更具前沿性的區域力量部署。我們支持盟友和夥伴......他們正強化自身能力，包括台灣在內，這些都是我們的『戰力加乘因子』（force multipliers）。」

報導指出，赫塞斯並未進一步說明所謂「更前沿軍力部署」的具體內容，但他的談話某種程度緩解外界擔憂美國優先政策意味著美方削減成本高昂的海外軍事參與。

不過，赫塞斯也重申美國盟友應該對自身安全承擔更多責任，並指出美國正在提高三個「具有重要戰略意義的地區」強化責任分擔，分別為印太地區、歐洲和中東。

赫塞斯也特別呼籲歐洲在軍事上加強作為並肩負領導北約的責任。

印太 國防部 美國

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