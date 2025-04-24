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難逃青瓦台魔咒？南韓前總統文在寅涉收賄遭起訴
韓聯社報導，南韓全州地檢24日宣布，以違反《特定犯罪加重處罰等相關法律》（受賄罪）為由，對前總統文在寅提起不拘留起訴。
同案中，檢方也將易斯達航空創辦人、前國會議員李相稷依行賄與業務上背信等罪嫌提起公訴。
至於文在寅的女兒文多惠及前女婿徐某，則作出緩起訴（不起訴處分）決定。
檢方指出，自2018年3月李相稷擔任中小企業振興公團理事長以來，即著手調查其實際擁有的一家泰國法人公司「泰國易斯達捷特航空」（Thai Eastar Jet）聘用徐某為常務理事的來龍去脈。
據了解，徐某過去曾在遊戲公司任職，並無航空業實務經驗，卻進入泰國易斯達捷特擔任高層，引發檢方疑慮。經調查後，檢方認定李相稷出任中振公理事長與航空公司錄用徐某之間，存在利益交換與對價關係，因而依法起訴。
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