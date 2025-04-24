巴基斯坦多人涉克什米爾恐攻 印度大動作反制

至少3名巴基斯坦人涉及印度控克什米爾26死恐攻事件，讓印度大動作反制巴基斯坦，並由外交部次長唐勇勝對外說明，包括封鎖邊境，禁止巴基斯坦國民入境印度等措施。

印度控制的克什米爾（Kashmir）地區中，素有「小瑞士」之稱的度假勝地巴哈甘（Pahalgam）22日下午發生恐怖攻擊事件，造成至少26人喪命、數十人受傷，南亞最大、最活躍的其中一支伊斯蘭恐怖組織「虔誠軍」（Lashkar-e-Taiba, LeT）旗下的「抵抗陣線」（The Resistance Front）已宣稱犯下此案。

初步調查顯示，涉案的恐怖分子有5到7人，印度安全單位23日公布其中3名參與恐攻者的照片、素描畫像，且稱3名男性犯嫌皆為巴基斯坦人。

22日才剛抵達沙烏地阿拉伯訪問的印度總理莫迪（Narendra Modi）在獲知消息後緊急提前返國，並於23日主持內閣安全委員會（Cabinet Committee onSecurity, CCS）會議，與內政部長夏哈（AmitShah）、外交部長蘇杰生（SubrahmanyamJaishankar）、國家安全顧問多瓦爾（Ajit Doval）、國防部長辛赫（Rajnath Singh）等高階官員開會逾兩小時商討相關因應。

印度外交部23日晚間召開記者會，次長唐勇勝（Vikram Misri）對外說明印度對恐攻事件的因應措施與聲明，但會中未讓記者提問。

唐勇勝在記者會中首先表示，CCS以最強烈的措辭譴責巴哈甘恐攻事件，並向被害者家屬表達最深切的哀悼，接著提出「對跨國恐怖主義做出果斷反應」的5項主要措施。

這些措施包括宣布印度與巴基斯坦共享水資源的「印度河水資源條約」（Indus Water Treaty）立即暫停執行，直到巴基斯坦以可信且不可逆的方式放棄支持跨國恐怖主義為止。

印度與巴基斯坦邊境的阿塔里綜合檢查站（Integrated Check Post Attari）自即日起關閉，已持有效簽證從此處入境者，需於5月1日前經同一地離開。

且巴基斯坦國民不得再藉「南亞區域合作協會簽證豁免計畫」（SAARC Visa Exemption Scheme，SVES）的簽證前往印度，已發給巴基斯坦人的SVES簽證均視為無效，目前印度境內持SVES簽證的巴基斯坦人，必須在48小時內離境。

另外，巴基斯坦駐新德里高級專員公署（HighCommission）中的國防/陸軍、海軍、空軍官員，已被列為「不受歡迎人物」（Persona Non Grata），需於1周內離開印度，印度也會撤回駐伊斯蘭馬巴德（ Islamabad）國防、海軍、空軍官員。高級專員公署中的這些職位均會被視為已經取消，5名支援人員也將撤離。

最後，高級專員公署的總人數將從目前的55人減少到30人，這項措施將於5月1日起實施。

印度外交部聲明表示，內閣安全委員會在了解整體安全情勢後，已指示各部隊保持高度警戒，除決心將恐攻事件的加害者繩之以法，也會追究（幕後）支持者的責任，印度將毫不留情地追捕那些進行或密謀進行恐怖行動的人。