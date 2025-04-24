印度克什米爾恐攻 26遊客身亡

印度克什米爾地區號稱「小瑞士」的度假勝地巴哈甘廿二日發生恐怖攻擊事件，一群手無寸鐵的遊客遭武裝團體槍擊，至少造成廿六人死亡，十七人受傷。

英國衛報等外媒報導，槍擊發生在風景秀麗的熱門景點貝薩蘭山谷，距離克什米爾首府斯利那加市（Srinagar）東南方約四十八公里。襲擊發生在約當地時間下午三時，據稱襲擊者從附近山區進入，經松林掩護接近遊客後突然開火。

中央社報導，駐印度代表處與印度有關當局聯繫後，暫未發現有台灣人受波及。南亞最大、最活躍的伊斯蘭恐怖組織之一「虔誠軍」旗下「抵抗陣線」出面宣稱犯案。印度安全相關部門廿三日下午公布犯嫌照片、素描畫像，其中三人身分已確定。

有倖存者說，恐怖分子會確定被害人是否為穆斯林，只要不會背伊斯蘭信仰宣言「卡爾瑪」就得受死。克什米爾地區主要民選官員阿布杜拉說：「這次襲擊的規模超過近年來針對平民的任何攻擊」。當地官員說多數死者為印度國內遊客；路透引述當地警方稱，死者包括一名尼泊爾公民。

根據當地民眾上傳至社群媒體的畫面，現場一片混亂，地面滿是血泊，傷者哀號聲四起。由於該地交通不便，緊急救援動用直升機將傷者撤離。

一名當地導遊告訴法新社，「我聽到槍聲後趕到現場，有人倒地不起，看起來已死亡。我用馬載著部分傷者撤離」。一名女倖存者則向印度新聞社ＰＴＩ表示：「我丈夫頭部中彈，還有七人也在襲擊中受傷」。

印度總理莫迪譴責此為「令人髮指的惡行」，並因此中斷原定對沙烏地阿拉伯的訪問。莫迪強調：「兇手將被繩之以法，這些邪惡的陰謀永遠無法得逞。我們打擊恐怖主義的決心堅不可摧，只會更加堅定」。印度外交部說，美國總統川普廿二日晚間致電莫迪，表達對印度的「堅定支持」。

克什米爾長期處於印度與巴基斯坦爭議中，自一九八九年爆發反印度叛亂運動以來，區域內武裝衝突頻仍，儘管近年來暴力程度有所緩和。