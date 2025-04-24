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印度克什米爾恐攻 26遊客身亡

聯合報／ 編譯徐榆涵／綜合報導
印度克什米爾度假勝地巴哈甘廿二日發生武裝分子射殺遊客的恐怖攻擊事件，受害者家屬廿三日在葬禮上哭泣。（歐新社）
印度克什米爾度假勝地巴哈甘廿二日發生武裝分子射殺遊客的恐怖攻擊事件，受害者家屬廿三日在葬禮上哭泣。（歐新社）

印度克什米爾地區號稱「小瑞士」的度假勝地巴哈甘廿二日發生恐怖攻擊事件，一群手無寸鐵的遊客遭武裝團體槍擊，至少造成廿六人死亡，十七人受傷。

英國衛報等外媒報導，槍擊發生在風景秀麗的熱門景點貝薩蘭山谷，距離克什米爾首府斯利那加市（Srinagar）東南方約四十八公里。襲擊發生在約當地時間下午三時，據稱襲擊者從附近山區進入，經松林掩護接近遊客後突然開火。

中央社報導，駐印度代表處與印度有關當局聯繫後，暫未發現有台灣人受波及。南亞最大、最活躍的伊斯蘭恐怖組織之一「虔誠軍」旗下「抵抗陣線」出面宣稱犯案。印度安全相關部門廿三日下午公布犯嫌照片、素描畫像，其中三人身分已確定。

有倖存者說，恐怖分子會確定被害人是否為穆斯林，只要不會背伊斯蘭信仰宣言「卡爾瑪」就得受死。克什米爾地區主要民選官員阿布杜拉說：「這次襲擊的規模超過近年來針對平民的任何攻擊」。當地官員說多數死者為印度國內遊客；路透引述當地警方稱，死者包括一名尼泊爾公民。

根據當地民眾上傳至社群媒體的畫面，現場一片混亂，地面滿是血泊，傷者哀號聲四起。由於該地交通不便，緊急救援動用直升機將傷者撤離。

一名當地導遊告訴法新社，「我聽到槍聲後趕到現場，有人倒地不起，看起來已死亡。我用馬載著部分傷者撤離」。一名女倖存者則向印度新聞社ＰＴＩ表示：「我丈夫頭部中彈，還有七人也在襲擊中受傷」。

印度總理莫迪譴責此為「令人髮指的惡行」，並因此中斷原定對沙烏地阿拉伯的訪問。莫迪強調：「兇手將被繩之以法，這些邪惡的陰謀永遠無法得逞。我們打擊恐怖主義的決心堅不可摧，只會更加堅定」。印度外交部說，美國總統川普廿二日晚間致電莫迪，表達對印度的「堅定支持」。

克什米爾長期處於印度與巴基斯坦爭議中，自一九八九年爆發反印度叛亂運動以來，區域內武裝衝突頻仍，儘管近年來暴力程度有所緩和。

印度 死亡 莫迪

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