世衛撙節成本 裁員縮編

美國川普政府大砍對世衛組織（WHO）的撥款，導致WHO出現數億美元的資金缺口，將被迫裁員縮編，瑞士日內瓦總部的部門將撤掉一半以上。

WHO秘書長譚德塞22日表示，收入驟減導致該機構出現龐大的薪資缺口，別無選擇只能減少業務與人力。

由於美國拒絕支付2024、2025年款項，加上其他一些國家又刪減政府發展補助，導致WHO的2026–2027年薪資短缺5.6億–6.5億美元。

譚德塞說，預估值的低端大約是當前人事成本的25%，但強調不必然表示會裁員25%。

他指出，最受衝擊的可能是日內瓦總部，將先裁撤資深管理層，高層團隊數量會由12個減至七個，部門總數也將減少一半以上，從76個降至34個。

地區辦公室則影響程度不一，富裕國家的辦公室比較可能關閉。他並未說明裁撤人數，WHO在全球聘僱超過8,000人。

美國是WHO的最大捐款國，但川普政府擬於2025年1月完全退出，WHO咬牙準備。世衛2022–2023年預算，美國出資13億美元，主要是對特定專案的自願捐款，而非固定會費。美國未支付2024會費，2025年應該也不會繳款，迫使WHO必須改組縮編。