瑞典記者遭土耳其逮捕 被控涉國安冒犯總統艾爾段

瑞典記者梅丁（Joakim Medin）3月27日前往土耳其要採訪時，在當地遭逮捕。瑞典媒體報導，梅丁被控涉及恐怖行動與冒犯總統罪名遭起訴，可能面臨12年的有期徒刑。

瑞典ETC日報（Dagens ETC）的國際新聞記者梅丁原計畫在土耳其採訪當地為了支持被逮捕的伊斯坦堡市長伊瑪莫魯（Ekrem Imamoglu）抗爭活動，但3月27日剛下飛機就被逮捕。

梅丁曾多次到土耳其採訪新聞，從未遭遇類似問題，這次卻突然遭到逮捕並且被起訴。瑞典媒體報導指出，梅丁被土耳其當局列為參與2023年將土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）的人偶倒吊在斯德哥爾摩市政廳外的犯嫌之一，也被土耳其當局指控是土耳其庫德族恐怖組織庫德工人黨（PKK）的成員。

根據瑞典通訊社（TT）的報導，梅丁的律師表示，梅丁案目前呈現的證物與證據都跟新聞工作相關，而土耳其的法律並未將新聞工作視為犯罪，因此律師對於梅丁的狀況表示樂觀。律師說，若土耳其是個法治國家，梅丁應該可以很快就能回家。

瑞典外交部長斯典尼嘉德（Maria MalmerStenergard）表示，梅丁的人身自由不應該被限制。她告訴瑞典通訊社，目前瑞典外交部的工作是繼續努力，讓梅丁可以早日回家跟家人團聚。

瑞典ETC日報報導，梅丁案最快將在下週公開審判，這表示記者與瑞典駐土耳其使館的代表將能夠到場旁聽。

梅丁的妻子目前有7個月的身孕，她對瑞典媒體表示，梅丁對整件事感到很難過，她擔心梅丁來不及在孩子誕生時回家，但她也表示，梅丁的工作很重要，他自己也清楚這份工作可能存在的風險。

梅丁目前被關在伊斯坦堡外圍專門監禁政治犯的斯里烏里（Silivri）監獄，據了解，3月19日被土耳其當局逮補的伊斯坦堡市長伊瑪莫魯也被監禁於此。

梅丁被捕之後，透過他的報社主管對外表示，「新聞工作不是罪，在哪個國家都一樣」，得到瑞典新聞媒體界的支持與回響，許多大報也出聲呼籲土耳其立即釋放梅丁。