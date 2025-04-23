美國關稅衝擊之際 川普長子下週訪韓
值韓國面臨美國關稅衝擊和政治領導人陷入真空之際，韓國新世界集團今天表示，美國總統川普長子小唐納（Donald TrumpJr.）下週將訪問韓國。
韓國新世界集團（Shinsegae）發言人告訴法新社，小唐納將於下週訪問韓國，但未透露確切日期。
韓國是美國的盟友，同時也是出口到美國的主要國家之一。而川普政府對韓國徵收10%的基本關稅，並對出口到美國的鋼鐵和汽車課徵25%的關稅。
出口導向的韓國，自去年12月以來，面臨政治領導人真空。前總統尹錫悅去年12月無預警發布緊急戒嚴，但在短短幾小時內就遭國會投票通過要求解除。國會之後表決通過彈劾尹錫悅，憲法法院於4日採納彈劾案，尹錫悅即刻免職。
韓聯社報導，小唐納這次訪韓是應新世界集團會長鄭溶鎮（Chung Yong-jin）的邀請，他將和韓國10大企業集團掌門人在內的商界領袖會面。
根據韓聯社，47歲的小唐納去年12月邀請鄭溶鎮前往川普的海湖俱樂部（Mar-a-Lago），和當時的總統當選人川普會面。鄭溶鎮的外公是三星集團的創辦人。
韓國將於6月3日舉行總統大選。
韓聯社報導，韓國商業領袖據報曾遊說鄭溶鎮協助促成小唐納訪韓，以建立與川普政府的溝通管道。
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