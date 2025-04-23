加薩民防當局：以軍襲擊多地釀17死 轟炸學校避難所

以色列今天破曉後襲擊巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯統治的加薩走廊多處地點。負責加薩民防事務的當局表示，合計已造成17人死亡，包括在加薩市1所充作避難所的學校。

法新社報導，加薩走廊一度在以色列與哈瑪斯（Hamas）的停火協議下維持2個月大致無戰事，但在協議瓦解後，以色列3月18日重拾對當地的軍事行動。

加薩民防當局發言人巴薩爾（Mahmud Bassal）告訴法新社：「從天亮到現在已有17人被殺死。」他說其中11人死於加薩市（Gaza City）塔法區（Al-Tuffah）的亞法學校（Yafa School）遭遇的空襲，死者包含婦孺。

巴薩爾表示：「這所學校內安置流離失所的民眾，轟炸引發大火，我們已找到數具燒焦的遺體。」

加薩民防當局還說，在加薩走廊北部城市賈巴利亞（Jabalia）和南部城市甘尤尼斯（Khan Yunis）各有1間住家遭到空襲，分別造成1名兒童和1人死亡。

另外還有4人死於加薩市東部數間住家遭受的以色列砲擊。巴薩爾指出，仍有數人被困在瓦礫堆下。

以色列軍方尚未就最新這波打擊行動發表評論。