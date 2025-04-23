俄軍事基地彈藥爆炸！現場炸出巨大火球濃煙衝天 周邊居民急疏散

路透報導，俄羅斯伏拉迪米爾州（Vladimir）州長阿伏捷耶夫23日在社群媒體說，該州一處軍事單位22日因為一起火災，開始發生幾起彈藥爆炸事件，相關事件正「逐步結束」。

阿伏捷耶夫說，這些爆炸發生該州基爾扎奇（Kirzhach），當地學校23日仍停課，部分當地企業及道路也繼續關閉。他補充說，需要對事件進行調查和影響評估。

由於事發軍事基地的砲彈爆炸，有四人受傷，也迫使鄰近約450名居民在22日稍晚撤離。基爾扎奇位於克里姆林宮以東約90公里。

俄羅斯國防部22日說，起因於違反安全規定造成的火災，導致一處倉庫儲存的彈藥爆炸。根據Telegram上發布的未經證實影片，爆炸現場一度出現巨大火球，濃煙直衝天際。